У пилећим филетима из БиХ утврђена салмонела

Агроклуб
06.11.2025
12:25
Коментари:0
У пошиљци пилећег меса из Босне и Херцеговине утврђено је присуство бактерије Salmonella Mbandaka, објавио је Европски систем брзог узбуњивања за храну и храну за животиње (RASFF).
Ријеч је о замрзнутим пилећим прсима без костију и коже, а пошиљка је заустављена на граничном прелазу при уласку у Хрватску. Према објављеним подацима, надлежне службе Хрватске извршиле су контролу пошиљке и донијеле одлуку о њеном враћању пошиљаоцу у БиХ.
У извјештају се наводи да је ријеч о потенцијално озбиљном ризику. Контрола је спроведена 9. октобра 2025. године, а потврђено је присуство бактерије у количини од 25 грама узорка. Производ није дистрибуиран у друге земље чланице ЕУ, чиме је спријечено његово даље ширење на тржишту.
Salmonella Mbandaka је врста бактерије која може изазвати гастроинтестиналне сметње, грозницу и дехидрацију.
Надлежне институције у Босни и Херцеговини још се нису огласиле поводом овог случаја.
(Агроклуб)
