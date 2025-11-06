Logo

Јесте ли чули за "6-7": Потпуно бесмислена фраза постала је ријеч године

Euronews

06.11.2025

Портал Dictionary.com прогласио је израз "6-7", познат и као "67" или "six seven", ријечју године, након што је фраза током 2024. постала виралан интернетски феномен.

Ако не припадате млађој генерацији, тешко да ће вам бити јасно "шта је пјесник хтио рећи".

Иако значење израза није јасно, "6-7" се проширио међу млађим корисницима друштвених мрежа, посебно на ТикТоку, преноси Еуроњуз.

Израз се може тумачити на различите начине, од ознаке за висину: "шест стопа и седам инча" до својеврсне "тајне лозинке" међу припадницима генерације З.

У неким контекстима користи се и за опис нечега "осредњег" или "ништа посебног".

Из портала наводе како и сами још покушавају открити његово тачно значење.

- Не брините, и ми још покушавамо схватити шта тачно значи. Бесмислено је, свеприсутно и нелогично. Другим ријечима, има све карактеристике "браинрота" (распад мозга). Ипак, има значење за оне који га користе јер ствара осјећај повезаности - стоји у објави Dictionary.com.

Феномен "6-7" симболизира начин на који се језик обликује у дигиталном окружењу, спонтано, хумористично и често без јасне логике.

Али, стручњаци напомињу да такви изрази најчешће брзо изгубе популарност чим их почну користити старије генерације.

