Јесте ли чули за "6-7": Потпуно бесмислена фраза постала је ријеч године

Ако не припадате млађој генерацији, тешко да ће вам бити јасно "шта је пјесник хтио рећи".

Иако значење израза није јасно, "6-7" се проширио међу млађим корисницима друштвених мрежа, посебно на ТикТоку, преноси Еуроњуз.

Израз се може тумачити на различите начине, од ознаке за висину: "шест стопа и седам инча" до својеврсне "тајне лозинке" међу припадницима генерације З.

У неким контекстима користи се и за опис нечега "осредњег" или "ништа посебног".

Из портала наводе како и сами још покушавају открити његово тачно значење.

- Не брините, и ми још покушавамо схватити шта тачно значи. Бесмислено је, свеприсутно и нелогично. Другим ријечима, има све карактеристике "браинрота" (распад мозга). Ипак, има значење за оне који га користе јер ствара осјећај повезаности - стоји у објави Dictionary.com.

Феномен "6-7" симболизира начин на који се језик обликује у дигиталном окружењу, спонтано, хумористично и често без јасне логике.

Али, стручњаци напомињу да такви изрази најчешће брзо изгубе популарност чим их почну користити старије генерације.