Јесења посластица: Испробајте рецепт за питу од бундеве

Јесен је идеално вријеме за мирисне посластице, а пита од бундеве је класик који никада не излази из моде.
Њена кремаста и сочна текстура чини је савршеним десертом од породичног ручка до опуштеног поподневног уживања уз шољу чаја или кафе. Рецепт за питу од бундеве, или једноставно речено бундевару, лако је усвојити и одмах ће вам постати једна од омиљених посластица.
Састојци за питу од бундеве:500 г кора за питу1 кг рендане бундеве200 мл јогурта150 мл уља150 г гриза400 г шећера1 кесица прашка за пециво1 кашичица циметашећер у праху за посипање.
Помијешајте јогурт, уље, гриз, шећер и прашак за пециво, па све лагано измијешајте варјачом. Боље би било изабрати чинију средње величине.
Узмите једну кору, премажите је са мало фила, ставите другу кору, поново ставите фил, а затим распоредите око 150 грама рендане бундеве.
Ако волите цимет, поспите га по бундеви. Уролајте питу, премажите је преосталим филом и ставите у претходно подмазан плех. На исти начин утрошите преостале коре и фил. Од једног паковања кора направићете осам ролованих пита.
Пеците на 180 степени док пита не порумени. Исијеците на комаде, по жељи поспите шећером у праху и послужите. Пита од бундеве је спремна за јело.
Пријатно!
