Logo

Јесења посластица: Испробајте рецепт за питу од бундеве

06.11.2025

07:27

Коментари:

0
Јесења посластица: Испробајте рецепт за питу од бундеве
Фото: Pexels

Јесен је идеално вријеме за мирисне посластице, а пита од бундеве је класик који никада не излази из моде.

Њена кремаста и сочна текстура чини је савршеним десертом од породичног ручка до опуштеног поподневног уживања уз шољу чаја или кафе. Рецепт за питу од бундеве, или једноставно речено бундевару, лако је усвојити и одмах ће вам постати једна од омиљених посластица.

Састојци за питу од бундеве:500 г кора за питу1 кг рендане бундеве200 мл јогурта150 мл уља150 г гриза400 г шећера1 кесица прашка за пециво1 кашичица циметашећер у праху за посипање.

кестен кестење

Друштво

Почела је сезона кестена: Ево како да их припремите на једноставан начин

Припрема пите од бундеве:

Помијешајте јогурт, уље, гриз, шећер и прашак за пециво, па све лагано измијешајте варјачом. Боље би било изабрати чинију средње величине.

Узмите једну кору, премажите је са мало фила, ставите другу кору, поново ставите фил, а затим распоредите око 150 грама рендане бундеве.

Ако волите цимет, поспите га по бундеви. Уролајте питу, премажите је преосталим филом и ставите у претходно подмазан плех. На исти начин утрошите преостале коре и фил. Од једног паковања кора направићете осам ролованих пита.

Пеците на 180 степени док пита не порумени. Исијеците на комаде, по жељи поспите шећером у праху и послужите. Пита од бундеве је спремна за јело.

Пријатно!

Подијели:

Тагови:

Recept dana

Рецепт

bundeva

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Најлон торта је идеална за рођендане, славе и све друге прилике

Савјети

Најлон торта је идеална за рођендане, славе и све друге прилике

2 д

0
Старински рецепт за кољиво: Ево како да жито не буде гњецаво

Савјети

Старински рецепт за кољиво: Ево како да жито не буде гњецаво

2 д

0
Једноставан десерт који мирише на јесен: Печене јабуке с циметом

Савјети

Једноставан десерт који мирише на јесен: Печене јабуке с циметом

3 д

0
Ево који нови лијекови од сутра иду на рецепт

Здравље

Ево који нови лијекови од сутра иду на рецепт

5 д

0

Више из рубрике

horoskop astrologija

Занимљивости

Ова 3 знака обогатиће се на играма на срећу до 13. новембра

1 ч

0
horoskop astrologija

Занимљивости

Хороскопски знакови који ће у свима наћи нешто позитивно

10 ч

0
Сређивао башту, па угледао необично створење

Занимљивости

Сређивао башту, па угледао необично створење

11 ч

0
Само један хороскопски знак ће имати највише среће у новембру

Занимљивости

Само један хороскопски знак ће имати највише среће у новембру

12 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

09

01

У тешкој саобраћајној несрећи погинуо возач (18), двојица младића тешко повријеђена

08

50

Удес на магистралном путу, саобраћај потпуно обустављен

08

47

Јамал говорио о Месију: Не могу да се поредим са њим

08

44

Човјек извукао све новчиће из фонтане у Риму

08

38

Ројтерс: Њемачка ће значајно повећати финансирање Украјине

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner