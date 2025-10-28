Почела је сезона кестена: Ево како да их припремите на једноставан начин

28.10.2025
16:10
Коментари:0
Ништа не мирише на јесен као топли, печени кестени.
Тај неодољиви мирис који се шири домом буди успомене на дјетињство, шетње по парковима и зимске сајмове.
Иако дјелује као да је њихова припрема захтјевна, заправо постоји једноставан трик који гарантује да сваки кестен буде савршено печен – споља хрскав, а изнутра мекан.
Здравље
Ево зашто је добро да једете кестење
На ТикТок профилу @тикталкерица пронашли смо рецепт који је освојио мреже – најједноставнији начин да сами код куће направите најбоље “уради сам” печене кестене. Поступак је врло лак, не захтијева посебне вјештине ни опрему, а резултат је савршен ужитак за хладне дане.
Потребно је:
– Свјежи кестени (количина по жељи)
– Вода
– Со
Друштво
Кестенијада у Костајници: Туристичка манифестација са укусом традиције
Припрема:
Сваки кестен зарежите ножем по ширини, тако да направите мали прорез у облику црте. Ово је најдужи дио припреме, посебно ако немате добар алат за зарезивање кестена.
Кестене добро исперите под млазом воде, па их потопите у посољену воду и оставите да одстоје око пола сата. Овај корак је кључан – управо захваљујући њему кора ће се касније лакше скидати, а плодови ће бити мекани и сочни.
Након тога, оциједите их и поређајте на плех обложен папиром за печење. Пеците у претходно загријаној рерни на 200°Ц око 30 минута.
Важно је да решетку поставите на горњу полицу рерне – тако ће се кестени равномјерно испећи и добити дивну, златно-смеђу корицу.
Док су још топли, умотајте их кратко у кухињску крпу – пара ће омекшати кору и олакшати љуштење. Послужите их одмах, док су још топли – уз чај, вино или као грицкалицу уз филм, преноси Блиц жена.
Кестени који су споља благо хрскави, а изнутра меки, мирисни и пуни укуса – баш као они са уличних тезги, само још бољи јер су домаћи.
Најновије
Најчитаније
16
24
16
19
16
19
16
12
16
10
Тренутно на програму