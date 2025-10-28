Logo

Почела је сезона кестена: Ево како да их припремите на једноставан начин

28.10.2025

16:10

Почела је сезона кестена: Ево како да их припремите на једноставан начин

Ништа не мирише на јесен као топли, печени кестени.

Тај неодољиви мирис који се шири домом буди успомене на дјетињство, шетње по парковима и зимске сајмове.

Иако дјелује као да је њихова припрема захтјевна, заправо постоји једноставан трик који гарантује да сваки кестен буде савршено печен – споља хрскав, а изнутра мекан.

На ТикТок профилу @тикталкерица пронашли смо рецепт који је освојио мреже – најједноставнији начин да сами код куће направите најбоље “уради сам” печене кестене. Поступак је врло лак, не захтијева посебне вјештине ни опрему, а резултат је савршен ужитак за хладне дане.

Печени кестени

Потребно је:

– Свјежи кестени (количина по жељи)

– Вода

– Со

Припрема:

Сваки кестен зарежите ножем по ширини, тако да направите мали прорез у облику црте. Ово је најдужи дио припреме, посебно ако немате добар алат за зарезивање кестена.

Кестене добро исперите под млазом воде, па их потопите у посољену воду и оставите да одстоје око пола сата. Овај корак је кључан – управо захваљујући њему кора ће се касније лакше скидати, а плодови ће бити мекани и сочни.

Након тога, оциједите их и поређајте на плех обложен папиром за печење. Пеците у претходно загријаној рерни на 200°Ц око 30 минута.

Важно је да решетку поставите на горњу полицу рерне – тако ће се кестени равномјерно испећи и добити дивну, златно-смеђу корицу.

Док су још топли, умотајте их кратко у кухињску крпу – пара ће омекшати кору и олакшати љуштење. Послужите их одмах, док су још топли – уз чај, вино или као грицкалицу уз филм, преноси Блиц жена.

Кестени који су споља благо хрскави, а изнутра меки, мирисни и пуни укуса – баш као они са уличних тезги, само још бољи јер су домаћи.

kestenje

kesten

Јесен

Рецепт

