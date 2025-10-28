Logo

Сутра сунчано, крајем дана јачи вјетар у Крајини

28.10.2025

13:51

Коментари:

0
Сунчано небо са појавом облака као симбол нагле промјене времена
Фото: Pexel/Tahir Shaw

У Републици Српској и ФБиХ сутра се очекује сунчано вријеме уз промјенљиву облачност, а крајем дана у Крајини јачи вјетар.

Ујутру ће бити претежно ведро и хладно, на сјеверу Херцеговине уз малу до умјерену облачност. Око ријека и по котлинама пролазна јутарња магла, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Током дана биће топлије и претежно сунчано уз промјенљиву облачност. Крајем дана у Крајини ће дувати јачи вјетар, уз наоблачење које ће се до наредног јутра ширити ка свим крајевима, па понегдје на југу може пасти и по која кап кише.

Дуваће слаб до умјерен јужни и југозападни вјетар.

Јутарња температура ваздуха од четири до 10, на југу до 12, а дневна од 16 до 22 степена Целзијусових.

У Републици Српској и ФБиХ данас преовладава сунчано вријеме, а прије подне је по котлинама и уз ријечне токове било магле, подаци су Федералног хидрометеоролошког завода.

voznja saobracaj pixabay

Србија

Укида се скретање улијево на раскрсницама

Температура ваздуха у 13.00 часова: Бјелашница минус један, Иван седло 10, Хан Пијесак, Чемерно и Соколац 11, Кнежево и Мраковица 12, Гацко 13, Вишеград, Сребреница и Сарајево 14, Зворник, Мркоњић Град, Фоча, Јајце, Ливно, Тузла и Зворник 16, Бијељина, Билећа, Добој, Дринић, Приједор, Рудо, Бугојно и Зеница 17, Нови Град, Србац и Шипово 18, Бањалука, Рибник, Дрвар и Сански Мост 19, Требиње 20 и Мостар 21 степен Целзијусов.

Подијели:

Тагови:

Вријеме

Временска прогноза

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Слијепи фармер три деценије узгаја свиње

Друштво

Слијепи фармер три деценије узгаја свиње

4 ч

0
Затвор

Друштво

Осуђеници откупили више од 100 година затвора, за четири милиона марака

4 ч

0
Медвједи у Горњем Вакуфу

Друштво

Мечка и два мечета изненадили возача у БиХ

7 ч

0
Jesen, vremenska prognoza

Друштво

Данас сунчаније и мало топлије

8 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

24

Након вјенчања, Ана и Рале ће живјети у овој луксузној вили на Авали

16

19

Американци опет ударили на бродове нарко-картела, убијено 14 људи

16

19

Глумац добио сина у 70. години: Постао отац осми пут, све је случајно открио

16

12

Станивуковић најавио поскупљење воде у Бањалуци

16

10

Почела је сезона кестена: Ево како да их припремите на једноставан начин

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner