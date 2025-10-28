Сутра сунчано, крајем дана јачи вјетар у Крајини

28.10.2025
13:51
У Републици Српској и ФБиХ сутра се очекује сунчано вријеме уз промјенљиву облачност, а крајем дана у Крајини јачи вјетар.
Ујутру ће бити претежно ведро и хладно, на сјеверу Херцеговине уз малу до умјерену облачност. Око ријека и по котлинама пролазна јутарња магла, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Током дана биће топлије и претежно сунчано уз промјенљиву облачност. Крајем дана у Крајини ће дувати јачи вјетар, уз наоблачење које ће се до наредног јутра ширити ка свим крајевима, па понегдје на југу може пасти и по која кап кише.
Дуваће слаб до умјерен јужни и југозападни вјетар.
Јутарња температура ваздуха од четири до 10, на југу до 12, а дневна од 16 до 22 степена Целзијусових.
У Републици Српској и ФБиХ данас преовладава сунчано вријеме, а прије подне је по котлинама и уз ријечне токове било магле, подаци су Федералног хидрометеоролошког завода.
Температура ваздуха у 13.00 часова: Бјелашница минус један, Иван седло 10, Хан Пијесак, Чемерно и Соколац 11, Кнежево и Мраковица 12, Гацко 13, Вишеград, Сребреница и Сарајево 14, Зворник, Мркоњић Град, Фоча, Јајце, Ливно, Тузла и Зворник 16, Бијељина, Билећа, Добој, Дринић, Приједор, Рудо, Бугојно и Зеница 17, Нови Град, Србац и Шипово 18, Бањалука, Рибник, Дрвар и Сански Мост 19, Требиње 20 и Мостар 21 степен Целзијусов.
