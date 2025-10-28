Укида се скретање улијево на раскрсницама

Извор:
Агенције
28.10.2025
13:08
Коментари:0
Градоначелник Београда Александар Шапић изјавио је данас да ће бити укинуто скретање улијево на раскрсницама у Београду гдје год је то могуће и навео да ће то саобраћај учинити безбједнијим и проточнијим.
Шапић је казао да би исход саобраћајне несреће на Новом Београду, у којој је страдала трочлана породица, био другачији да је на тој раскрници био кружни ток и да није било скретања улијево.
Свијет
Млада докторица пронађена мртва у Ургентном центру
''Покушавамо да урадимо оно што је, иначе, тенденција у читавом свијету, по питању скретања лијево. Да није било тог скретања улијево у Улици хероја са Кошара, вјероватно би то троје људи данас било живо. Вјерујем да је та саобраћајна несрећа погодила свакога ко је видио шта се десило'', рекао је Шапић на конференцији за новинаре у Старом двору.
Додао је да постоје раскрснице гдје се не може укинути скретање улијево, али да ће бити укинуто гдје год је могуће јер је, како је рекао, то безбједније за саобраћај.
''Да не причамо о томе да је ту био кружни ток, да тај (возач) не би могао да вози 150 на сат. Подсмијавали су се што правимо кружне токове и стављамо семафоре, а семафори су стандард већ 20 година у Европи. А да бисте учинили саобраћај проточним, морате га учинити и безбједним. Уводићемо стандарде који су одавно у свијету, а то је да се што мање скреће лијево, јер то чини саобраћај безбједним и проточним, што више једносмјерних улица... Тако да ћемо нешто тога врло брзо почети да примјењујемо'', казао је Шапић.
Савјети
Колико често треба прати косу након педесете?
Навео је да ће бити уведене одређене саобраћајне промјене у центру града, када је ријеч о саобраћајним знацима и улицама, са циљем да саобраћај буде што безбједнији и проточнији.
Најновије
Најчитаније
16
24
16
19
16
19
16
12
16
10
Тренутно на програму