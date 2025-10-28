Млада докторица пронађена мртва у Ургентном центру

Извор:
Телеграф
28.10.2025
13:03
Докторица Стефанија Сабо (37) пронађена је мртва јутрос у Ургентном центру болнице у Бузауу у Румунији, а вјерује се да је ријеч о природној смрти.
Према наводима колега, Стефанија, која је била хирург и директор Хитне службе у болници, била је дежурна у ноћи између понедјељка и уторка.
Колеге су је јутрос звале на консултацију, пошто је требало да буде на смјени до 8 часова, али им се није јављала на телефон. Забринути, кренули су да претражују болницу. Око 6 часова пронашли су је без знакова живота у љекарској соби.
Докторица Стефанија је 1. октобра прославила 37. рођендан. Колеге кажу да је била веома вриједна и амбициозна, те да је позицију директора службе преузела 2021. године.
Истичу да су је у понедјељак видјели на свечаном отварању проширеног дијела одјељења Пулмологије и да је дјеловала добро и здраво.
"Сви су видјели, све је било уреду… Ноћас је била дежурна, смјена траје до 8 ујутру… Обично је имала око седам дежурстава мјесечно", причају колеге.
Истичу да је Стефанија радила напорно и много.
"Осим дежурстава ту је био рад на одјељењу, рад у амбуланти, нон стоп јурњава. Посљедњу консултацију имала је нешто иза поноћи и онда је отишла у Ургентни, не знамо шта се догодило послије", рекао је Сорин Патраску, директор болнице.
Колеге су у шоку због преране смрти колегинице за коју кажу да је обожавала свој позив, о чему свједоче и њени постови на друштвеним мрежама, преноси "Телеграф".
"Сваки дан у болници доноси нови изазов, нову причу, нови сан који треба спасити. Медицина није само лијечење и дијагнозе, већ и срце, емпатија и жеља да се пружи подршка тамо гдје је најпотребнија. За нас је сваки пацијент читав један универзум", написала је Стефанија почетком септембра на Фејсбуку.
