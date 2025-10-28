Logo

Млада докторица пронађена мртва у Ургентном центру

Извор:

Телеграф

28.10.2025

13:03

Коментари:

1
Стефанија Сабо
Фото: Приватна архива

Докторица Стефанија Сабо (37) пронађена је мртва јутрос у Ургентном центру болнице у Бузауу у Румунији, а вјерује се да је ријеч о природној смрти.

Према наводима колега, Стефанија, која је била хирург и директор Хитне службе у болници, била је дежурна у ноћи између понедјељка и уторка.

Радован Ковачевић

Република Српска

Ковачевић: Станивуковић покренуо расипање, а не укрупњавање

Колеге су је јутрос звале на консултацију, пошто је требало да буде на смјени до 8 часова, али им се није јављала на телефон. Забринути, кренули су да претражују болницу. Око 6 часова пронашли су је без знакова живота у љекарској соби.

Докторица Стефанија је 1. октобра прославила 37. рођендан. Колеге кажу да је била веома вриједна и амбициозна, те да је позицију директора службе преузела 2021. године.

Истичу да су је у понедјељак видјели на свечаном отварању проширеног дијела одјељења Пулмологије и да је дјеловала добро и здраво.

"Сви су видјели, све је било уреду… Ноћас је била дежурна, смјена траје до 8 ујутру… Обично је имала око седам дежурстава мјесечно", причају колеге.

Истичу да је Стефанија радила напорно и много.

влада-српске-зграда-16092025

Република Српска

Извјештај Владе Српске: Самозванац диктаторским декретима нарушава уставни поредак

"Осим дежурстава ту је био рад на одјељењу, рад у амбуланти, нон стоп јурњава. Посљедњу консултацију имала је нешто иза поноћи и онда је отишла у Ургентни, не знамо шта се догодило послије", рекао је Сорин Патраску, директор болнице.

Колеге су у шоку због преране смрти колегинице за коју кажу да је обожавала свој позив, о чему свједоче и њени постови на друштвеним мрежама, преноси "Телеграф".

"Сваки дан у болници доноси нови изазов, нову причу, нови сан који треба спасити. Медицина није само лијечење и дијагнозе, већ и срце, емпатија и жеља да се пружи подршка тамо гдје је најпотребнија. За нас је сваки пацијент читав један универзум", написала је Стефанија почетком септембра на Фејсбуку.

Подијели:

Тагови:

doktorica

трагедија

Коментари (1)
Large banner

Прочитајте више

Колико често треба прати косу након педесете?

Савјети

Колико често треба прати косу након педесете?

3 ч

0
Илију брат убио на рођендан: Тијело држао у купатилу

Свијет

Илију брат убио на рођендан: Тијело држао у купатилу

3 ч

0
Никола Роквић открио да ли има жељу да се замонаши

Сцена

Никола Роквић открио да ли има жељу да се замонаши

3 ч

0
Tjestenina

Здравље

Обратите пажњу, ова храна вам чува здравље

3 ч

0

Више из рубрике

Илију брат убио на рођендан: Тијело држао у купатилу

Свијет

Илију брат убио на рођендан: Тијело држао у купатилу

3 ч

0
Олуја Мелиса

Свијет

Најјача олуја односи животе - броје се мртви

3 ч

0
Пожар прогутао цијело имање, страдала три понија

Свијет

Пожар прогутао цијело имање, страдала три понија

4 ч

0
Сијарто: Санкције нанијеле више штете ЕУ

Свијет

Сијарто: Санкције нанијеле више штете ЕУ

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

24

Након вјенчања, Ана и Рале ће живјети у овој луксузној вили на Авали

16

19

Американци опет ударили на бродове нарко-картела, убијено 14 људи

16

19

Глумац добио сина у 70. години: Постао отац осми пут, све је случајно открио

16

12

Станивуковић најавио поскупљење воде у Бањалуци

16

10

Почела је сезона кестена: Ево како да их припремите на једноставан начин

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner