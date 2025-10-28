Обратите пажњу, ова храна вам чува здравље

28.10.2025
12:52
Коментари:0
Исхрана намирницама које у себи садрже више влакана, као што су хлеб од цјелог зрна, интегралне тјестенине, мусли, коштуњаво воће и махунарке, смањиће ризик од кардиоваскуларних обољења и преране смрти, наведено је у извјештају Свјетске здравствене организације (СЗО).
Аутори извјештаја за СЗО истичу да су то добре вијести, али да нису у сагласности са модерним дијетама у којима се инсистира на мањем уносу угљених хидрата.
Истраживање је водио доктор Џим Ман са новозеландског Универзитета Отаго који је заслужан што су у смјерницама СЗО знатно смањене препоручене количине за унос шећера.
Шећер је лош угљени хидрат, док су влакна која се налазе у хлебу од житарица са цјелим зрном и мусли од овса добри угљени хидрати.
Зато дијете које радикално одбацују угљене хидрате, чак и оне богате влакнима, која, како тврде научници, спасавају животе, треба избјегавати.
Занимљивости
Најоданији партнери рађају се у ова четири хороскопска знака
У истраживању се говори да би свака особа дневно требало да уноси најмање 25 до 29 грама влакана, уз напомену да би 30 и више грама било још боље. Већина свјетске популације уноси мање од 20.
Међу онима који су јели највише влакана, смртност од свих узрока смањила се од 15 до 30 одсто у поређењу са особама које су конзумирале изузетно мало влакана.
Ризик од срчаних обољења, можданог удара, дијабетеса типа 2 и рака дебелог цријева мањи је од 16 до 24 одсто.
Професор Ман, који је водио ово истраживање, ипак мисли да ова новооткривена сазнања неће довести до краја „рата дијета” јер је у цјелу причу укључено много личних интереса.
Препреке намећу многи, почев од произвођача хране, па све до кувара, посебно оних славних, јавља РТС а преноси Танјуг.
Ту су, такође, и лични професионални интереси многих доктора и научника који неће одустати од својих убјеђења.
Најновије
Најчитаније
13
04
13
03
13
03
13
01
12
57
Тренутно на програму