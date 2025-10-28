Научници открили једноставан начин да "подмладе" очи

Извор:
Телеграф
Са годинама, многи од нас примећују да нам вид више није што је био треба нам јаче свјетло да бисмо читали, тешко разазнајемо ситна слова, а очи нам се брже замарају.
Све то није само последица трошења, већ и дубоких хемијских промена у самом ткиву ока. Истраживачи са Универзитета Калифорније у Ервајну (УЦИ) сада су можда пронашли начин да тај процес делимично преокрену – и то помоћу посебних масних киселина које се природно налазе у здравој мрежњачи, преноси SciTech Daily.
Њихова студија, објављена у Nature Aging, открила је да се функција вида може обновити код старих мишева једноставном допуном одређених масних киселина познатих као врло-дуголанчане полинезасићене масне киселине, скраћено ВЛЦ-ПУФА. Ове супстанце су кључне за рад фоторецептора – ћелија у оку које претварају свjсвјетлост у нервне сигнале.
Код младих и здравих јединки, количина ових масних киселина у мрежњачи је висока, али се с годинама смањује. Научници су открили да је за њихову производњу одговоран ген ЕЛОВЛ2, који временом смањује своју активност. Када се тај ген мање активира, масне киселине нестају, а мрежњача губи своју еластичност и осетљивост на свjетло – што води до типичних знакова старења ока, као што су мутан вид и лоша адаптација у мраку.
У овом новом истраживању научници су покушали да заобиђу генетску баријеру. Умјесто да ген „подижу“ или мењају његову активност, они су једноставно додали недостајуће масне киселине директно у очи мишева. Резултат је био изненађујуће добар – њихова мрежњача почела је да поново реагује снажније на светлосне импулсе, а сам вид се значајно побољшао. Другим ријечима, додавање ових природних масноћа очима је омогућило да раде као у младости.
Занимљиво је да су истраживачи испробали и добро познату ДХА, врсту омега-3 масне киселине која се већ користи у суплементима за здравље очију – али она није дала резултате. Показало се да су управо ВЛЦ-ПУФА неопходне за обнову функције мрежњаче. То је важна разлика, јер сугерише да не помажу све „добре масноће“ једнако у заштити вида.
Ова открића могла би једног дана да доведу до развоја нових терапија за болести ока које су повезане са старењем, као што је дегенерација макуле – водећи узрок трајног губитка вида код старијих људи. Ако се покаже да је сличан механизам присутан и код људи, у будућности би било могуће да се губитак вида успори или чак дјелимично преокрене једноставном допуном одговарајућих масних киселина, било кроз капи за очи, инјекције или можда чак прилагођену исхрану.
Наравно, ово истраживање је за сада спроведено само на животињама, и много је корака до примјене на људима. Научници упозоравају да је потребно доказати не само ефикасност, већ и безбједност дуготрајне употребе ових супстанци. Ипак, чињеница да се вид може обновити без генетских интервенција већ сада дјелује као револуционарно откриће.
Уз то, истраживачки тим је пронашао и одређене генетске варијанте ЕЛОВЛ2 гена које могу да повећају ризик од настанка дегенерације макуле код људи. У будућности би то могло да омогући рану дијагностику – да се особе са таквим генетским предиспозицијама открију прије него што болест почне да напредује.
Ако се даља истраживања потврде, овај приступ могао би да промијени начин на који разумијемо и лијечимо старење ока. Умјесто да се фокусирамо на симптоме, као што су сочива и хируршке интервенције, наука сада показује да је могуће дјеловати на самом биолошком узроку – обнављањем молекула који чине наш вид могућим.
Откриће са Универзитета у Калифорнији могло би да означи почетак нове ере у очувању вида. Ако се резултати потврде и код људи, можда ћемо једног дана моћи не само да зауставимо, већ и да преокренемо старење очију – враћајући им виталност и јасноћу која је до сада била резервисана само за младост.
Телеграф
