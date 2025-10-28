Невјероватан призор: Камере снимиле "срце" урагана

Извор:
Седам особа погинуло је у урагану Мелиса, који је оцијењен као најјачи тропски циклон у овој години, објавио је Еј-Би-Си (АБЦ) њуз. Три особе погинуле су на Јамајци, три на Хаитију и једна у Доминиканској Републици, гдје се још једна води као нестала. Око хиљаду људи евакуисано је из америчке морнаричке базе „Гвантанамо“ на Куби пише „Њујорк тајмс“.
Мелиса је тренутно ураган категорије 5 са сталним вјетровима од 280 километара на сат и централним притиском од 903 милибара, према извјештају америчког Националног центра за урагане.
Министарство здравља Јамајке саопштило је да су се поједине несреће догодиле током припрема за олују, укључујући падове с кровова и струјне ударе.
Премијер Јамајке Ендру Холмес упозорио је становнике да нема инфраструктуре у региону која може да издржи олују категорије 5.
Према званичним подацима, 15 особа је повријеђено, углавном у саобраћајним несрећама и приликом покушаја обезбијеђивања домова.
Амерички национални центар за урагане, издао је упозорење становницима Јамајке у тренутку када се се Мелиса приближава острву.
"Очекују се катастрофалне бујичне поплаве и бројна клизишта током данашњег дана", наводи се у упозорењу.
Такође је саопштено да би разорни вјетрови могли да проузрокују потпуни колапс грађевина и велику штету на инфраструктури као и дуготрајни прекиди снабдијевања електричном енергијом.
Олуја се споро креће ка западу брзином од три километара на час и очекује се да погоди Јамајку у уторак ујутру. Метеоролози упозоравају да су јаки вјетрови, поплаве и олујни удари неизбежни.
Прогнозе указују да би на Јамајци могло да падне и до 102 центиметра кише, док се дуж јужне обале очекује олујни удар до 3,9 метара.
Без обзира на могуће флуктуације у јачини ветрова, стручњаци истичу да ће "утицаји бити исти" - разорни.
(Спутњик)
