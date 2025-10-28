Logo

Будимпешта жели савез земаља скептичних по питању чланства Украјине у ЕУ

Извор:

СРНА

28.10.2025

08:49

Коментари:

0
Будимпешта жели савез земаља скептичних по питању чланства Украјине у ЕУ

Мађарска жели да комбинује напоре са Чешком и Словачком са циљем формирања савеза земаља скептичних по питању учлањења Украјине у ЕУ, изјавио је за "Политико" Балаш Орбан, политички директор кабинета мађарског премијера Виктора Орбана.

Балаш Орбан је навео да се премијер Мађарске нада да ће ускладити ставове о Украјини са лидером покрета Акција незадовољних грађана у Чешкој Андрејом Бабишом и премијером Словачке Робертом Фицом пред самит ЕУ у децембру.

ChatGPT

Наука и технологија

Милион корисника ЧетГПТ-а недјељно жели да се убије

РИА Новости подсјећа да се Мађарска константно противила увођењу санкција за руске енергенте и наоружавају Украјине. Парламент Мађарске усвојио је у марту 2022. године закон о забрани слања оружја Кијеву са мађарске територије.

Подијели:

Тагови:

Budimpešta

Мађарска

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Додик на Конференцији о евроазијској безбједности

Република Српска

Додик на Конференцији о евроазијској безбједности

33 мин

0
Дара Бубамара снима филм о свом животу: Изабрала ко ће је глумити

Сцена

Дара Бубамара снима филм о свом животу: Изабрала ко ће је глумити

37 мин

0
Додик се састао са Лавровом у Минску

Република Српска

Додик се састао са Лавровом у Минску

40 мин

1
Након свађе избо мајку у кући

Хроника

Након свађе избо мајку у кући

42 мин

0

Више из рубрике

Зеленски тврди: Ово је главни циљ Руса

Свијет

Зеленски тврди: Ово је главни циљ Руса

43 мин

0
Сјечење рођенданске торте у ресторану хтјели да наплате 160 евра, слављеница их надмудрила

Свијет

Сјечење рођенданске торте у ресторану хтјели да наплате 160 евра, слављеница их надмудрила

1 ч

0
Најснажнија олуја ове године: Више погинулих током урагана "Мелиса"

Свијет

Најснажнија олуја ове године: Више погинулих током урагана "Мелиса"

1 ч

0
Ужас у Њемачкој: Србин и два Хрвата бјежали од полиције, па погинули

Свијет

Ужас у Њемачкој: Србин и два Хрвата бјежали од полиције, па погинули

1 ч

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

09

18

Украјинци снимали убиство сина руског генерала

09

14

Невјероватан призор: Камере снимиле "срце" урагана

09

13

Срушио се плафон на пијаци у Загребу

09

12

Смијењен шеф Клуба одборника СНСД-а у Гацку

09

03

Не смирује се ситуација у Подгорици: Навијачи Будућности најавили ново окупљање

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner