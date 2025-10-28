Будимпешта жели савез земаља скептичних по питању чланства Украјине у ЕУ

Извор:
СРНА
28.10.2025
08:49
Коментари:0
Мађарска жели да комбинује напоре са Чешком и Словачком са циљем формирања савеза земаља скептичних по питању учлањења Украјине у ЕУ, изјавио је за "Политико" Балаш Орбан, политички директор кабинета мађарског премијера Виктора Орбана.
Балаш Орбан је навео да се премијер Мађарске нада да ће ускладити ставове о Украјини са лидером покрета Акција незадовољних грађана у Чешкој Андрејом Бабишом и премијером Словачке Робертом Фицом пред самит ЕУ у децембру.
РИА Новости подсјећа да се Мађарска константно противила увођењу санкција за руске енергенте и наоружавају Украјине. Парламент Мађарске усвојио је у марту 2022. године закон о забрани слања оружја Кијеву са мађарске територије.
