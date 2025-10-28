Logo

Након свађе избо мајку у кући

Након свађе избо мајку у кући
Фото: Танјуг

Полиција у Раковици ухапсила је Ф.Р. под сумњом да је синоћ избо мајку у кући, сазнаје "Телеграф.рс".

Р.Р. је колима Хитне помоћи превезена у Ургентни центар у Београду где су јој констатоване лаке тјелесне повреде.

Zelenski

Свијет

Зеленски тврди: Ово је главни циљ Руса

Незванично, син ју је након свађе кухињским ножем посјекао по тијелу и глави.

Након напада он је побјегао и ухапшен је у оближњој кладионици.

О случају је обавијештено Друго основно јавно тужилаштво у Београду.

насиље у породици

