Након свађе избо мајку у кући

Извор:
Телеграф
28.10.2025
08:36
Коментари:0
Полиција у Раковици ухапсила је Ф.Р. под сумњом да је синоћ избо мајку у кући, сазнаје "Телеграф.рс".
Р.Р. је колима Хитне помоћи превезена у Ургентни центар у Београду где су јој констатоване лаке тјелесне повреде.
Незванично, син ју је након свађе кухињским ножем посјекао по тијелу и глави.
Након напада он је побјегао и ухапшен је у оближњој кладионици.
О случају је обавијештено Друго основно јавно тужилаштво у Београду.
