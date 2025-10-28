Мечка и два мечета изненадили возача у БиХ

Извор:
Медвједица и два мечета уочена су на локалном путу Придворци - Борова Раван у Горњем Вакуфу.
Возач аутомобила успио их је снимити док су се кретали средином пута.
Видеоснимак је објављен на Фејсбук страници ГорњиВакуф.цом.
Многи су се одушевили гледајући медвједицу и њене малишане, док је било и оних који осуђују аутора снимка јер их је "гањао" аутомобилом и тако их плашио, умјесто да успори и пусти их да мирно оду.
"Највеће зло ове планете је човјек", један је од коментара.
