Извор:
АТВ
28.10.2025
07:45
Коментари:0
Јутарња магла смањује видљивост на дионицама у котлинама и у вишим предјелима, а из Ауто-мото савеза Републике Српске упозорили су и на одроне.
Измијењен је режим у одвијању саобраћаја на магистралном путу Клашнице-Шарговац-Бањалука због рушења старог надвожњака, па се користе и обилазнице.
За потребе снимања филма "Тунел" данас и сутра биће обустављен саобраћај на локацији тунела Бродар на магистралном путу Бродар-Рудо од 5.30 до 7.00 и од 9.00 до 12.30 часова.
Привремене обуставе саобраћаја актуелне су на магистралном путу Добро Поље-Миљевина од 8.00 до 17.00 часова у трајању до 45 минута због извођења радова. Предвиђено је да ови радови трају до 15. новембра.
Саобраћај је обустављен на магистралном путу Србац-Дервента због постављања завршног слоја асфалта. Возила се преусмјеравају на путни правац Србац-Прњавор-Дервента, осим возила хитне помоћи, ватрогасних и возила локалног становништва.
У току су радови на магистралном путу Клашнице-Шарговац-Бањалука, а ради се и на уклањању постојећег и наношењу нових носача на надвожњаку у Трну, код Рогуљића. Саобраћај на надвожњаку је затворен за све категорије возила као и за пјешаке. Тренутно се саобраћај од Трна до Гламочана одвија двосмјерно.
Радови се изводе на дионицама магистралних путева Гацко-Тјентиште, на локалитету Саставци, и Билећа-Требиње у мјесту Жудојевићи. На мјестима извођења радова могуће су обуставе саобраћаја до 15 минута.
Повремена обустава саобраћаја од 7.00 до 17.00 часова је на магистралном путу Брчко-Бијељина, због санације коловоза, док се на мосту на граничном прелазу Рача саобраћа једном траком.
Радови се изводе и на дионицама Козарска Дубица-Приједор, затим у тунелима Грабовица и Оштри врх на путу Бродар-Вишеград, те на путним правцима Челинац-Котор Варош, Челинац-Укрина и Укрина-Клупе, Добро Поље-Миљевина на локалитету мале хидроелектране, на подручју Приједора, Брод на Дрини /Фоча/-гранични прелаз Хум /Шћепан Поље/.
Због уређења раздјелног појаса за период 2025. и 2026. године, измијењен је режим у одвијању саобраћаја на ауто-путу Бањалука-Градишка и Бањалука-Добој.
На дионицама магистралних путева Приједор-Козарац-Ламовита, Црквина-Модрича и Руданка-Добој измијењен је режим у одвијању саобраћаја због укључивања и искључивања механизације која је ангажована на изградњи ауто-путева.
Због оштећења моста на магистралном путу Саставци-Устипрача саобраћај се одвија једном саобраћајном траком, а регулише га привремено постављена саобраћајна сигнализација. Брзина кретања возила ограничена је на 30 километара на час. Преко моста забрањен је саобраћај за возила чија дозвољена маса прелази 30 тона.
Деминирања су акутелна у каменолому Хан Дервента на магистралном путу дионица Лапишница-Љубогошта у мјесту Доња Љубогошта, затим у Рогоушићима на магистралном путу Подроманија-Мокро-Сумбуловац-Рогоушићи-Доња Љубогошта, те на магистралном путу Устипрача-Ново Горажде. На свим путним правцима могуће су привремене обуставе саобраћаја.
Усљед клизиште једног траком вози се на регионалним путним правцима Бушлетић-Зелиња у мјесту Доња Палежница, Карановац-Кнежево у мјесту Љубачевом, Прњавор-Укрина у Вијачанима.
Због активираног клизишта, у прекиду је одвијање саобраћаја на регионалном путу Угљевик-Главичице, у мјесту Угљевик Село, док је на магистралном путу Фоча-Добро Поље у мјесту Тухаљи, саобраћај отежан.
У ФБиХ радови су актуелни на дионици аутопута Подлугови-Сарајево сјевер, као и на магистралним путевима Семизовац-Олово, Доња Ораховица-Шићки Брод /код Коксаре Лукавац/, Завидовићи-Возућа у мјесту Криваја, Јабланица-Блидиње /на дионици Јабланица-Косне Луке/, Коњиц-Јабланица, Јабланица-Прозор, на улазу у Читлук из правца Мостара и Јајце-Црна Ријека.
У току су радови на санацији одбојне ограде уз магистрални пут Зеница-Добој, дионица Доња Враца-Лијешница, тако да од 9.00 до 16.00 часова возила саобраћају успорено, наизмјеничним пропуштањем.
Због санације клизишта на регионалном путу Острожац–Бутуровић Поље, саобраћај је привремено обустављен. Алтернативни правци су у функцији и препоручује се кориштење истих до завршетка радова.
На граничним прелазима задржавања су од 20 до 30 минута.
Због регистрације путника по новом систему уласка и изласка у земље ЕУ, могу се очекивати дужа задржавања на граничним прелазима.
Гранични прелаз Брчко је отворен за путничка возила до три и по тона.
На граничном прелазу Каракај код Зворника забрањен је саобраћај за возила изнад пет тона највеће дозвољене масе. Теретна возила преко пет тона преусмјеравају се на нови мост Братољуб у Братунцу и на гранични прелаз Рача.
Шлепери и теретна моторна возила могу саобраћати преко граничног прелаза Шепак од 9.00 до 13.00 и од 22.00 до 6.00 часова. Викендом могу прелазити само у ноћном термину.
