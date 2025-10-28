Регионални самит трговине у Бањалуци, присуствује Минић

28.10.2025
07:30
Коментари:0
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић присуствоваће у Бањалуци Првом регионалном самиту трговине.
Самит окупља кључне лидере из области малопродаје, велепродаје, логистике, производње и јавне управе, а циљ је покретање дијалога о будућности трговине, новим пословним моделима, дигитализацији и одрживом развоју.
Први Регионални самит трговине, дводневни догађај посвећен будућности трговине, регионалној сарадњи и расту пословних прилика, биће одржан 28. и 29. октобра у Културном центру Бански двор у Бањалуци.
