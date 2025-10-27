Додик: Очекујем другачију атмосферу на сједници Савјета безбједности

Он сматра да неће бити угрожена подршка мисији Алтеа у БиХ.

- Наши руски пријатељи неће ставити вето, зато што смо процијенили да то треба дати, али мислим да ће се разговарати о томе да се то орочи, да се каже може још годину-двије - навео је Додик.

Додик је рекао да су страх о угрожавању мира сијали муслимани, Денис Бећировић и Жељко Комшић.

- Они мисле да ће те међународне снаге ратовати за њих. Они су тотални политички кретени - додао је Додик.

Он је подсјетио на недавну изјаву Кристијана Шмита да је долазио у Сарајево 1991. године као посматрач на референдуму на који Срби нису изашли и да је рекао да је све у реду.

- И сада да Срби такве уважавају, то заиста није фер ни људски, ни логички, никако није фер. Ми ћемо њега гањати политички, судски, покушаћемо да га тужимо у Њемачкој, неће остати миран до краја живота - ићи ће на судове, гањаће га тужиоци - рекао је Додик за "Еуроњуз".

Додик је изразио наду да ће се доћи у позицију да се у неким земљама за Шмитом распише потјерница

Додик: Моју каријеру неће одређивати ни америчка ни бриселска администрација

Предсједник Милорад Додик рекао је да је његову каријеру неће одређивати нити америчка нити бриселска администрација, нити Москва, нити Београд, нити било ко други, већ он сам и народ који га је бирао.

- Ја одлучујем о томе и зато имам 63 одсто подршке, а СНСД 38 одсто. Имамо доминантну већину и у Влади и у Народној скупштини са коалиционим партнерима и настављамо да се боримо за Републику Српску - рекао је Додик.

Он је истакао да је уставни предсједник и да ће тек када се заврши процес у Суду за људска права у Стразбуру моћи да се говори о његовом статусу.

Додик је навео да се не бори за нешто што није, да процес није завршен, да постоје ванредни правни лијекови и да то јесте политичка борба.

- Ана Тришић-Бабић је вршилац дужности предсједника Репубике Српске и потписује указе, а ја настављам да се понашам у складу са Уставом - рекао је Додик за "Евроњуз".

Он је истакао да је посљедња посебна сједница Народне скупштине Републике Српске

не представља заокрет, већ нормалну политичку динамику и прагматизам.

Додик је навео да је по Уставу изабрани предсједник, али да је прагматичан с обзиром на то да се уз кориштење снаге међународног фактора, прије свега Бајденове администрације у лику Мајкла Марфија, Кристијана Шмита, дошло у ситуацију да је све злоупотребљено и да се сада покушава изгурати сила.

- Ана Тришић Бабић је мој сарадник и она је именована да не бих дошао у позицију да морам да потпписујем документа због чега би ме поново вратили у суд и довели у позицију да ме поново осуде. Нисам ни наиван ни глуп да би преко тога тек тако прешао - рекао је Додик и додао да је поносан зато што је изабрани предсједник Српске.

Он је истакао да неће одустати од политике, нити отићи са политичке сцене зато што то неко хоће, већ кад народ не буде изабрао њега и његов тим.

Додик је рекао да има интензивне и коректне контакте са предсједником Србије Александром Вучићем.

- Односи између Србије и Српске су на највишем нивоу - поручио је Додик.

Он је навео да сарађује са Сједињеним Државама, јер је то сада друга Америка.

Додик је напоменуо да су Срби раније у поимању Америке били "инкарнација зла" и да Српска мора да изгради сасвим нови однос са САД, те да тренутно ради са људима из нове америчке администрације и гради те нове односе.

Он је нагласио да Америка остаје једна од најважнијих земаља. "Поред Русије, овдје нема рјешења без Америке", додао је Додик.

Додик је рекао да има свој правац и циљ, а то је Република Српска која је што боље етаблирана.