Додик у Минску са Лавровом

Извор:

СРНА

27.10.2025

21:22

Коментари:

0
Фото: Tanjug/AP/Sergei Ilnitsky

Предсједник Милорад Додик најавио је да ће се сутра састати са министром иностраних послова Русије Сергејем Лавровом, а да је у плану сусрет са мађарским шефом дипломатије Петером Сијартом и десетином представника других земаља који ће учествовати на Међународној конференцији о безбједности у Минску.

Додик је рекао да ће се са Лавровом састати у 10.00 часова.

"Вјерујем да ћу се срести и са предсједником Бјелорусије Александром Лукашенком, враћам се поново овдје за пар дана и настављам да радим свој посао", рекао је Додик за "Евроњуз".

Он је нагласио да је неупитна његова позиција у свему - по Уставу, по вољи народа, по ономе што тренутно ради.

Међународна конференција о евроазијској безбједности организује се трећу годину заредом на иницијативу бјелоруског предсједника Александра Лукашенка.

Тагови:

Сергеј Лавров

Милорад Додик

