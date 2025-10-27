Постигнут договор - најнижа нето плата у Српској 1.000 КМ

Аутор:Весна Азић
27.10.2025
19:22
Коментари:0
Договор који се чекао мјесецима – коначно је постигнут. Одлука, кажу, није дошла лако, али је резултат компромиса, разумијевања и жеље да се направи корак ка „респектабилној економији Српске“.
„Најнижа нето плата у Републици Српској, утврђује се у износу од 1.000КМ. Најнижа плата чији послови захтијевају најмање стечено средње образовање у трајању од три године је 1.050КМ. Најнижа плата чији послови захтијевају најмање стечено средње образовање у трајању од четири године је 1.100КМ. Најнижа плата за послове који захтијевају више образовање, то је 1.350 и високо образовање 1.450КМ", рекао је Данијел Егић, министар рада и борачко-инвалидске заштите.
Договор има двије стране – једни поздрављају вијест као корак напријед ка већим зарадама и достојанственијем раду, други страхују да ће привреда тешко издржати ново повећање плата.
„Рецимо средња спрема обућара 3 године, код нас нема 4 године 1.050КМ? Већа само 50КМ плата од тога да ли ће, радио – не радио, добит ту плату 1.000КМ. Какав је ту мотив? То је пропаст. Предлажем да ово буде дупло веће. Стварно...да идемо у тотални хаос. Кључ у браву. Или рецимо, висока спрема 1.450КМ, а основна школа 1.000КМ. То никад није било у историји једне државе да је тако мала разлика високе спреме са НК радником“, рекао је Маринко Умичевић, директор бањалучке фабрике обуће “БЕМА”.
Из Уније послодаваца кажу да су имали нешто нижу почетну понуду, али су ипак прихватили заједничко рјешење. Задовољни су и олакшицом у износу од 50 марака без пореза и доприноса за неквалификоване и квалификоване раднике.
„То значи са 900 КМ НК иде на 1.000 КМ, али је 50 КМ без пореза и доприноса, исто то важи за КВ, са 950 КМ иде на 1.050 КМ, али је 50 КМ без пореза и доприноса“, рекао је Зоран Шкребић, предсједник Уније послодаваца Републике Српске.
Најниже плате биће повећане у распону од 10 до 11,5 одсто. Важно је и што су по први пут раздвојене виша и висока стручна спрема, кажу из Синдиката.
"Ови износи у сваком случају нису довољни и требамо стално и константно радити на повећању свих плата у Републици Српској", рекао је Горан Станковић, предсједник Савеза синдиката Републике Српске.
Да све не остане само мртво слово на папиру – постигнут је и договор о редовним састанцима сваких три до шест мјесеци, како би се пратило стање и евентуално разговарало о даљем повећању.
Из Синдиката поручују да ће пажљиво надгледати исплате и тражити санкције за злоупотребе. Циљ, кажу, није само већа плата – већ и поштенији однос према раднику.
Република Српска
56 мин4
Република Српска
1 ч0
Република Српска
3 ч1
Република Српска
4 ч8
Најновије
Најчитаније
19
39
19
32
19
27
19
25
19
24
Тренутно на програму