Цвијановић: Овај период обиљежила криза изазвана недејтонским и неуставним потезима Шмита

27.10.2025
15:55
Коментари:1
Овај период обиљежила је криза изазвана недејтонским и неуставним потезима Кристијана Шмита, рекла је српски члан Предсједништва Жељка Цвијановић.
"Ово би био пуно релевантнији опис од оног који Шмит нуди у свом извјештају припремљеном за предстојећу дебату у Савјету безбједности Уједињених нација о БиХ", навела је Цвијановић на Иксу.
Овај период обиљежила је криза изазвана недејтонским и неуставним потезима Kристијана Шмита.— Жељка Цвијановић (@Cvijanovic_Z) October 27, 2025
Ово би био пуно релевантнији опис од оног који Шмит нуди у свом извјештајy припремљеном за предстојећу дебату у Савјету безбједности Уједињених нација о БиХ. pic.twitter.com/42pnynxrWS
