Цвијановић: Овај период обиљежила криза изазвана недејтонским и неуставним потезима Шмита

27.10.2025

15:55

Фото: АТВ

Овај период обиљежила је криза изазвана недејтонским и неуставним потезима Кристијана Шмита, рекла је српски члан Предсједништва Жељка Цвијановић.

"Ово би био пуно релевантнији опис од оног који Шмит нуди у свом извјештају припремљеном за предстојећу дебату у Савјету безбједности Уједињених нација о БиХ", навела је Цвијановић на Иксу.

