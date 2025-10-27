''СНСД ће побједом на пријевременим изборима добити додатну енергију''

Logo

Срђан Амиџић министар финансија и трезора БиХ
Фото: АТВ

Генерални секретар СНСД-а Срђан Амиџић рекао је да ће побједа кандидата ове странке на пријевременим изборима за предсједника Републике Српске Синише Карана овој партији донијети велику снагу и додатну енергију пред опште изборе 2026. године.

Амиџић је рекао новинарима у Бањалуци да је СНСД просто натјеран на учешће на тим изборима "за које је средства дао неизабрани Кристијан Шмит".

"Ти избори зато и јесу Шмитови, а кандидат који је први пристао да у њима учествује јесте СДС-ов Бранко Блануша. А ми смо, надајући се до задњег дана да се то неће десити, тек послије и пред истек рока, морали да уђемо у ту изнуђену позицију. Натјерани смо на учешће на тим изборима, а из угла резултата сви они ће вид‌јети да је то била њихова погрешна одлука", каже Амиџић.

Амиџић, који је и министар финансија и трезора у Савјету министара, подсјетио је да је Шмит бесправно овластио његовог замјеника Мухамеда Хасановића да се ЦИК-у БиХ на располагање ставе неограничена средства да би они могли да спроводе изборе на територији Републике Српске које нико није тражио.

Цвијановић и Амиџић

БиХ

Цвијановић и Амиџић о враћању буџета у уставне и законске оквире

"Апсолутно незаконито су дошли до тих средстава које су намјеравали да троше и у нади да ће се направити хаос у Српској. Њихово крајње очекивање било је да СНСД не учествује у изборима или да се на неки други начин избаци из изборне приче, да би неко изабран са пет или 10 процената, ко сједи у Бијељини или Источној Илиџи, распустио Владу и Народну скупштину Српске, да дође до кашњења плата, пензија и других социјалних давања. Односно, да се створи хаос у Српској и да себи побољшају позицију за изборе 2026. године. Политичке борбе разумијем, али не и оне који би директно ишле преко леђа људи који живе у Српској", рекао је Амиџић, коментаришући податак да је ЦИК БиХ објавила јавну набавку када је ријеч о потребним стварима за одржавање пријевремених избора за предсједника Српске.

