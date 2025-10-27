''СНСД ће побједом на пријевременим изборима добити додатну енергију''

Извор:
Генерални секретар СНСД-а Срђан Амиџић рекао је да ће побједа кандидата ове странке на пријевременим изборима за предсједника Републике Српске Синише Карана овој партији донијети велику снагу и додатну енергију пред опште изборе 2026. године.
Амиџић је рекао новинарима у Бањалуци да је СНСД просто натјеран на учешће на тим изборима "за које је средства дао неизабрани Кристијан Шмит".
"Ти избори зато и јесу Шмитови, а кандидат који је први пристао да у њима учествује јесте СДС-ов Бранко Блануша. А ми смо, надајући се до задњег дана да се то неће десити, тек послије и пред истек рока, морали да уђемо у ту изнуђену позицију. Натјерани смо на учешће на тим изборима, а из угла резултата сви они ће видјети да је то била њихова погрешна одлука", каже Амиџић.
Амиџић, који је и министар финансија и трезора у Савјету министара, подсјетио је да је Шмит бесправно овластио његовог замјеника Мухамеда Хасановића да се ЦИК-у БиХ на располагање ставе неограничена средства да би они могли да спроводе изборе на територији Републике Српске које нико није тражио.
"Апсолутно незаконито су дошли до тих средстава које су намјеравали да троше и у нади да ће се направити хаос у Српској. Њихово крајње очекивање било је да СНСД не учествује у изборима или да се на неки други начин избаци из изборне приче, да би неко изабран са пет или 10 процената, ко сједи у Бијељини или Источној Илиџи, распустио Владу и Народну скупштину Српске, да дође до кашњења плата, пензија и других социјалних давања. Односно, да се створи хаос у Српској и да себи побољшају позицију за изборе 2026. године. Политичке борбе разумијем, али не и оне који би директно ишле преко леђа људи који живе у Српској", рекао је Амиџић, коментаришући податак да је ЦИК БиХ објавила јавну набавку када је ријеч о потребним стварима за одржавање пријевремених избора за предсједника Српске.
