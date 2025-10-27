Logo

Селак најавио већи надзор над правосудном управом

Извор:

СРНА

27.10.2025

13:13

Коментари:

1
Селак најавио већи надзор над правосудном управом
Фото: Уступљена фотографија

Министар правде Републике Српске Горан Селак изјавио је да је незадовољан радом Основног суда у Добоју, чијих је чак 76 одсто пресуда оборено на вишим нивоима, те најавио да ће Министарство предузимати одређене мјере ради надзора над правосудном управом у Српској јер има ту надлежност за то.

Селак је истакао да дуго није вршен надзор над радом основних и окружних судова, окружних приведених судова, окружних јавних тужилаштава, те поручио да ће тражити да се заведе више реда и одговорности.

ILU-ŽENA-PARE-HOROSKOP-180925

Занимљивости

Кинески хороскоп открива ко је предодређен за велико богатство

Министар правде Републике Српске оцијенио је да Основни суд у Добоју има јако низак квалитет пресуда, и то на најнижем нивоу од свих правосудних институција које је до сада посјетио.

"Тражио сам од предсједника /Основног/ суда да се укључе и шефови одјељења у суду, да се разговара и да видимо како тај ниво пресуда можемо да подигнемо на виши ниво", изјавио је Селак новинарима након састанак са руководиоцима правосудних институција у Добоју.

Селак је похвалио рад Окружног јавног тужилаштва у Добоју који је током ове године имало око 600 потврђених оптужница, као и рад Окружног суда, чија испуњеност норме је завидна и представља примјер добре праксе у Републици Српској.

kursadzije

Сцена

Проклетство Курсаџија: Тешке судбине скоро свих глумаца

Министар није имао замјерке на рад Окружног привредног суда у Добоју.

Селак је поновио да правосудни систем Републике Србске кошта њене грађане 200 милиона КМ и да грађани са правом очекују одговорност, те бржи и ефикаснији рада правосудних институција.

"Одговорност не само судова, тужилаштава, већ и правобранилаштва, казнено- поправних установа, Центра за едукацију судија и тужилаца, Центра за бесплатну правну помоћ, Центара за истраживање рата и ратних злочина, Агенције за управљање одузетом имовином", навео је Селак.

Предсједник Окружног суда у Добоју Славица Бамбуловић рекла је да овај суд има квалитет потврђених одлука од 95 одсто током девет мјесеци, са испуњеним нормом од 110 одсто.

Радост срећа дјевојка

Занимљивости

Ове знакове у наредном периоду чекају најљепши дани

У Добоју је 12. септембра 2017. године свечано отворена зграда правосудних институција, за чију је обнову након оштећења у поплавама 2014. године ЕУ издвојила 715.000 евра. У обновљеној згради смјештени су Окружно тужилаштво, Окружни суд, Привредни окружни, те Основни суд.

Подијели:

Таг:

Горан Селак

Коментари (1)
Large banner

Прочитајте више

Ana Nikolić pjevačica

Сцена

Ана Николић јавно реаговала на невјероватан потез Златана Ибрахимовића

1 ч

0
Процвјетале шљиве код Приједора

Градови и општине

Процвјетале шљиве код Приједора

1 ч

0
Захарова: Антируске санкције - доказ слабљења западне доминације у свијету

Свијет

Захарова: Антируске санкције - доказ слабљења западне доминације у свијету

1 ч

0
Петер Сијарто

Свијет

Сијарто: Будимпешта спремна да обезбиједи платформу за преговоре Русије и Америке

1 ч

0

Више из рубрике

Ковић: Дехристијанизација Европе почела у БиХ и на Косову и Метохији

Република Српска

Ковић: Дехристијанизација Европе почела у БиХ и на Косову и Метохији

3 ч

0
Милорад Додик

Република Српска

Додик честитао Свету Петку: Да овај свети дан проведу уз молитву у кругу породице

3 ч

0
Милорад Додик, предсједник

Република Српска

Додик: Горан Селак је добио задатак

4 ч

1
Погледајте како изгледа најдужи тунел у региону пробијен према Невесињу

Република Српска

Погледајте како изгледа најдужи тунел у региону пробијен према Невесињу

4 ч

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

28

''СНСД ће побједом на пријевременим изборима добити додатну енергију''

14

21

Црна Гора привремено обуставила безвизни режим за држављане Турске

14

19

Путин потписао: Важне промјене у руској војсци

14

15

Аца Лукас запријетио: Џигерицу ћу вам вадити, је**** вам све

14

14

Беба умрла у породилишту, родитељи тврде да је особље оставило саму

Small banner

Тренутно на програму

13:30

Аграр (Р)

емисија о пољопривреди

14:00

Путник намјерник- Дневник из Тоскане ЕП03 (Р)

путопис

14:30

Временска прогноза

временска прогноза

14:35

Ало Ало (Р, 12+)

серијски програм

15:00

Дивље пчеле ЕП 115 (Р, 12+)

серијски програм

15:50

Крваво цвијеће С02 ЕП 211 (12+)

серијски програм

16:40

Вјежбајте са Лидијом

лајфстајл

Стање на граничним прелазима

Small banner