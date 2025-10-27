Селак најавио већи надзор над правосудном управом

Извор:
Министар правде Републике Српске Горан Селак изјавио је да је незадовољан радом Основног суда у Добоју, чијих је чак 76 одсто пресуда оборено на вишим нивоима, те најавио да ће Министарство предузимати одређене мјере ради надзора над правосудном управом у Српској јер има ту надлежност за то.
Селак је истакао да дуго није вршен надзор над радом основних и окружних судова, окружних приведених судова, окружних јавних тужилаштава, те поручио да ће тражити да се заведе више реда и одговорности.
Министар правде Републике Српске оцијенио је да Основни суд у Добоју има јако низак квалитет пресуда, и то на најнижем нивоу од свих правосудних институција које је до сада посјетио.
"Тражио сам од предсједника /Основног/ суда да се укључе и шефови одјељења у суду, да се разговара и да видимо како тај ниво пресуда можемо да подигнемо на виши ниво", изјавио је Селак новинарима након састанак са руководиоцима правосудних институција у Добоју.
Селак је похвалио рад Окружног јавног тужилаштва у Добоју који је током ове године имало око 600 потврђених оптужница, као и рад Окружног суда, чија испуњеност норме је завидна и представља примјер добре праксе у Републици Српској.
Министар није имао замјерке на рад Окружног привредног суда у Добоју.
Селак је поновио да правосудни систем Републике Србске кошта њене грађане 200 милиона КМ и да грађани са правом очекују одговорност, те бржи и ефикаснији рада правосудних институција.
"Одговорност не само судова, тужилаштава, већ и правобранилаштва, казнено- поправних установа, Центра за едукацију судија и тужилаца, Центра за бесплатну правну помоћ, Центара за истраживање рата и ратних злочина, Агенције за управљање одузетом имовином", навео је Селак.
Предсједник Окружног суда у Добоју Славица Бамбуловић рекла је да овај суд има квалитет потврђених одлука од 95 одсто током девет мјесеци, са испуњеним нормом од 110 одсто.
У Добоју је 12. септембра 2017. године свечано отворена зграда правосудних институција, за чију је обнову након оштећења у поплавама 2014. године ЕУ издвојила 715.000 евра. У обновљеној згради смјештени су Окружно тужилаштво, Окружни суд, Привредни окружни, те Основни суд.
