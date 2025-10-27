Ове знакове у наредном периоду чекају најљепши дани

Извор:
Прије четири дана почела је сезона Шкорпије, један од најмоћнијих периода јесени и трајаће до 21. новембра.
Марс у Шкорпиону, Сатурн у Рибама и Јупитер у Раку формираће велики тригон, па ће донијети много благостања сљедећим хороскопским знацима.
Ови хороскопски знаци ће по најбољем упамтити новембар:
Марс, Сунце и Меркур биће у вашој петој кући љубави, пријатеља и забаве. Ово је савршено вријеме за романтику, пријатељство и друштвене активности, попут одласка у ресторане, клубове...
Када Марс у новембру уђе у знак Стријелца, ваш фокус ће се преусмјерити на посао и здравље. Свемир ће подржавати лични развој, путовања и учење. Ово је једно од најуспјешнијих и најсрећнијих раздобља у години за Ракове.
Ово је ваша сезона! На почетку овог раздобља, Сунце, Меркур и Марс налазиће се у вашој првој кући личности. Ово је тренутак за нове почетке, подухвате и лични развој.
Бићете концентрисани на финансије. Могу се појавити нове прилике за зараду. Пун Мјесец 5. новембра и млад Мјесец 20. новембра ставиће у први план важна финанцијска и партнерска питања.
Сезона Шкорпиона утицаће на вашу девету кућу путовања, учења и комуникације на даљину. Могућа су нова познанства и пријатни сусрети.
Венера у Лаву и Шкорпиону ојачаће хармонију у односима, чинећи ово раздобље посебно повољним за успјех у каријери и путовања.
Срећа ће бити на вашој страни, јер ће све планете сезоне Шкорпиона дјеловати на вашу шесту кућу рада и здравља. Ово је вријеме за продуктивност и нове пројекте.
Осим тога, добићете шансу да побољшате свој приватни живот. Ништа вас током овог периода неће спријечити да остварите успјех. Пун Мјесец 5. новембра и млад Мјесец 20. новембра донијеће нове прилике на пољу финансија и партнерства,
