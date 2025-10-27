Logo

Ове знакове у наредном периоду чекају најљепши дани

Извор:

Жена Блиц

27.10.2025

13:03

Коментари:

0
Радост срећа дјевојка море
Фото: Jill Wellington/Pexels

Прије четири дана почела је сезона Шкорпије, један од најмоћнијих периода јесени и трајаће до 21. новембра.

Марс у Шкорпиону, Сатурн у Рибама и Јупитер у Раку формираће велики тригон, па ће донијети много благостања сљедећим хороскопским знацима.

шљиве

Градови и општине

Процвјетале шљиве код Приједора

Ови хороскопски знаци ће по најбољем упамтити новембар:

Рак

Марс, Сунце и Меркур биће у вашој петој кући љубави, пријатеља и забаве. Ово је савршено вријеме за романтику, пријатељство и друштвене активности, попут одласка у ресторане, клубове...

Када Марс у новембру уђе у знак Стријелца, ваш фокус ће се преусмјерити на посао и здравље. Свемир ће подржавати лични развој, путовања и учење. Ово је једно од најуспјешнијих и најсрећнијих раздобља у години за Ракове.

ana nikolić-28082025

Сцена

Ана Николић јавно реаговала на невјероватан потез Златана Ибрахимовића

Шкорпија

Ово је ваша сезона! На почетку овог раздобља, Сунце, Меркур и Марс налазиће се у вашој првој кући личности. Ово је тренутак за нове почетке, подухвате и лични развој.

Бићете концентрисани на финансије. Могу се појавити нове прилике за зараду. Пун Мјесец 5. новембра и млад Мјесец 20. новембра ставиће у први план важна финанцијска и партнерска питања.

Рибе

Сезона Шкорпиона утицаће на вашу девету кућу путовања, учења и комуникације на даљину. Могућа су нова познанства и пријатни сусрети.

Marija Zaharova

Свијет

Захарова: Антируске санкције - доказ слабљења западне доминације у свијету

Венера у Лаву и Шкорпиону ојачаће хармонију у односима, чинећи ово раздобље посебно повољним за успјех у каријери и путовања.

Близанци

Срећа ће бити на вашој страни, јер ће све планете сезоне Шкорпиона дјеловати на вашу шесту кућу рада и здравља. Ово је вријеме за продуктивност и нове пројекте.

Осим тога, добићете шансу да побољшате свој приватни живот. Ништа вас током овог периода неће спријечити да остварите успјех. Пун Мјесец 5. новембра и млад Мјесец 20. новембра донијеће нове прилике на пољу финансија и партнерства,

Подијели:

Таг:

Хороскоп

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Петер Сијарто

Свијет

Сијарто: Будимпешта спремна да обезбиједи платформу за преговоре Русије и Америке

1 ч

0
Дјечак дошао кући из школе и затекао празан стан: Мајка се одселила, није га ни обавијестила

Свијет

Дјечак дошао кући из школе и затекао празан стан: Мајка се одселила, није га ни обавијестила

1 ч

0
Јанез и Алес Шутар

Регион

Брат убијеног Словенца подијелио емотивну објаву: ''Оставио си велику празнину''

1 ч

0
Обуставља се суфинансирање појединих терапија

Друштво

Обуставља се суфинансирање појединих терапија

2 ч

0

Више из рубрике

Ова 2 знака не знају за пораз, срећа их прати на сваком кораку

Занимљивости

Ова 2 знака не знају за пораз, срећа их прати на сваком кораку

3 ч

0
Аустралијанка оборила свјетски рекорд у шишању оваца

Занимљивости

Аустралијанка оборила свјетски рекорд у шишању оваца

4 ч

0
horoskop astrologija

Занимљивости

Сматрају га најомраженијим знаком хороскопа, а све због ових особина

4 ч

0
За четири знака 10. новембра стиже финансијски процват

Занимљивости

За четири знака 10. новембра стиже финансијски процват

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

28

''СНСД ће побједом на пријевременим изборима добити додатну енергију''

14

21

Црна Гора привремено обуставила безвизни режим за држављане Турске

14

19

Путин потписао: Важне промјене у руској војсци

14

15

Аца Лукас запријетио: Џигерицу ћу вам вадити, је**** вам све

14

14

Беба умрла у породилишту, родитељи тврде да је особље оставило саму

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner