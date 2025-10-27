Обуставља се суфинансирање појединих терапија

Извор:
АТВ
27.10.2025
12:36
Удружења пацијената окупљена око Пројекта "Гласај за живот" осуђују Одлуку о обустави примјене одлуке о суфинансирању пружених здравствених услуга и набавке лијекова, донесену 7. октобра 2025. године од Завода здравственог осигурања и реосигурања Федерације БиХ.
"Та одлука, којом се зауставља финансирање терапија и лијечења из средстава Фонда солидарности, директно угрожава животе пацијената и показује недопустив немар, неодговорност и потпуно одсуство адекватног финансијског планирања од институција које би требале штитити јавно здравље", наводи се.
Како из тих удружења истичу у саопштењу за јавност, према члану 2. наведене одлуке, финансирање се обуставља "док се не осигурају довољна финансијска средства".
"Међутим, поставља се кључно питање како је могуће да Влада Федерације и Завод већ годинама не планирају средства у складу с реалним и познатим подацима о континуираном порасту броја обољелих и пацијената на листама чекања? Ово није изненадна ситуација, већ резултат дугогодишњег непланског и неодговорног управљања Фондом солидарности, чије посљедице сад сносе пацијенти", казали су.
Наводе да су одлуком посебно погођене особе које већ примају терапије финансиране из Фонда солидарности, пацијенти обољели од малигних, ријетких и хроничних болести, дјеца на онколошком лијечењу, пацијенти на дијализи, као и обољели од хемофилије и хепатитиса Ц.
"Прекид снабдијевања лијековима или кашњење рефундација за те групе није само административни пропуст, то је чин нехуманости и озбиљно кршење основног права на лијечење", истичу из тих удружења.
Посебно је забрињавајуће што је иста одлука већ била обустављена и у фебруару 2025. године, под истим образложењем.
Умјесто да се тад пронађе системско рјешење и осигура дугорочна стабилност Фонда солидарности, институције су наставиле праксу краткорочних и паничних потеза - све док поново није дошло до колапса финансирања. Овакав образац понашања јасно показује неспособност планирања и одсуство одговорности у управљању јавним здравственим средствима.
"Подсјећамо и да већ шест година није проведена законски обавезна ревизија Листе лијекова Федералног фонда солидарности. Док пацијенти у сусједним земљама имају приступ савременим терапијама, грађани Федерације БиХ данас се суочавају с апсурдом да им се ускраћују чак и старији лијекови – једини доступни третмани за многе болести. Такво стање није само медицински неодрживо, већ морално неприхватљиво и друштвено срамотно", наводи се.
Удружења пацијената захтијевају да се одлука о обустави суфинансирања одмах поништи и без одлагања обезбиједе средства за наставак финансирања терапија из Фонда солидарности, покрене ревизија Листе лијекова која се није мијењала више од шест година, осигура континуитет рефундација и лијечења за све пацијенте који су већ укључени у терапије те успостави транспарентан и предвидив систем одлучивања, у којем ће се уважавати глас пацијената и мишљење стручне јавности.
"Пацијенти у Федерацији БиХ нису и не смију бити колатерална штета лошег управљања и институционалне шутње. Удружења окупљена око Пројекта 'Гласај за живот' захтијевају хитно дјеловање Владе Федерације БиХ и Федералног министарства здравства, у складу с њиховом уставном обавезом да сваком грађанину осигурају право на здравствену заштиту и достојанствен живот", истичу у саопштењу.
