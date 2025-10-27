Logo

Познате цијене: Народна скупштина Српске продаје аута

Извор:

Глас Српске

27.10.2025

12:05

Коментари:

0
Фото: АТВ

Нарoдна скупштина Републике Српске продаје двије "шкоде октавије“ путем лицитације чија је почетна цијена 7.360, односно 8.030 марака.

"Шкода“ чија је почетна цијена 7.360 марака произведена је 2014. године, а сат биљежи да је до сада прешла 344.506 километара.

Elmedin Konakovic

БиХ

Суд наложио да се Конаковићу због клевете заплијени имовина

Друга, скупља, "шкода" произведена је 2016. године, али је број километара који је прешла већи и износи 503.806.

Лицитација за поменута возила одржаће се у просторијама Народне скупштине Републике Српске 13. новембра, а право учешћа имају сва правна и физичка лица која положе депозит за возило.

Износ депозита за "шкоду" произведену 2014. године је 350 марака, а за ону чија је година производње 2016. године - 400 марака.

Дмитриј Песков

Свијет

Песков: Москва отворена за јачање веза са Вашингтоном

Купци који побиједе на лицитацији дужни су да уплате новац на јединствени рачун трезора Републике Српске.

