Познате цијене: Народна скупштина Српске продаје аута

Глас Српске
27.10.2025
12:05
Нарoдна скупштина Републике Српске продаје двије "шкоде октавије“ путем лицитације чија је почетна цијена 7.360, односно 8.030 марака.
"Шкода“ чија је почетна цијена 7.360 марака произведена је 2014. године, а сат биљежи да је до сада прешла 344.506 километара.
Друга, скупља, "шкода" произведена је 2016. године, али је број километара који је прешла већи и износи 503.806.
Лицитација за поменута возила одржаће се у просторијама Народне скупштине Републике Српске 13. новембра, а право учешћа имају сва правна и физичка лица која положе депозит за возило.
Износ депозита за "шкоду" произведену 2014. године је 350 марака, а за ону чија је година производње 2016. године - 400 марака.
Купци који побиједе на лицитацији дужни су да уплате новац на јединствени рачун трезора Републике Српске.
