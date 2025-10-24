Logo

Да ли су M+S гуме зимске? Одговарамо на сва најчешћа питања

Извор:

АТВ

24.10.2025

13:14

Коментари:

1
Фотографија зимске гуме на алуминијумској фелни
Фото: АТВ

Многи возачи и даље погрешно тумаче ознаку M+S на гумама. Пошто смо анализирали коментаре са форума, друштвених мрежа и спровели анкету, покушаћемо да разбијемо најчешће заблуде.

M+S нису „праве” зимске гуме

Гуме које носе само ознаку M+S нису нужно праве зимске гуме. Иако "S" означава “snow” (снијег) и неки закони их признају као зимске, то не значи да имају све карактеристике које се очекују од зимских гума.

Праве зимске гуме морају имати симбол планине с три врха и сњежне пахуљице (3PMSF) који гарантује да су прошле стандардна тестирања за вожњу по снијегу, леду или влажним условима.

Шта заправо значи ознака M+S?

  • M значи “mud” (блато)
  • S значи “snow” (снијег)

То указује да је шара дизајнирана да се боље сналази по блату и снијегу, али не гарантује да гума има исправну мјешавину, еластичност и перформансе под свим зимским условима.

Произвођачи могу слободно ставити ознаку M+S јер не постоје стандардни прописи који дефинишу који услови морају да буду испуњени.

Може ли и љетња гума да носи ознаку M+S?

Да, постоје љетње гуме са ознаком M+S, и наравно, сама ознака те гуме не чини добрим за зиму. Произвођачи могу ставити ову ознаку на гуму, али то не значи да гума има одговарајуће перформансе у зимским условима.

Да ли слово M значи „Medium Soft” или „MultiSeason”?

Не. То су само погрешне верзије које возачи понекад помисле. M+S није еквивалент за “MultiSeason” или “srednje мека” гуму. То је само означавање које произвођач може да стави, због дизајна шаре гуме који је прилагођен за растреситије подлоге, попут блата или снијега.

Да ли је M+S ознака иста као “All-Season”?

Не. Ознака M+S никад није означавала “all-season” (гуму за све сезоне). Али многи закони и даље признају гуме са M+S као зимске, што може довести до забуна.

Guma gume

Ауто-мото

ОПРЕЗ: Ових 11 зимских гума може вас коштати живота

Како препознати праву зимску гуму?

Пажња треба да се обрати на симбол планине са три врха и сњежне пахуљице (3PMSF) јер ова ознака значи да је гума прошла тестове у зимским условима. Произвођачи не могу ставити овај симбол без службеног тестирања и саопштених резултата.

Ипак, чак и са овим знаком, не значи да је гума “савршена”, већ да је испуњен минимум стандарда да би била зимска гума.

Могу ли “All-season” гуме замијенити зимске?

Најбоље цјелогодишње гуме (All-season) могу понекад имати боље перформансе на снијегу него неке јефтине зимске гуме. Али то не значи да су увијек бољи избор.

Закључак

  • Гуме са ознаком M+S не морају бити праве зимске гуме, чак и ако се законски признају као такве.
  • Произвођач може сам да одлучи да стави ознаку M+S, без да мора да испуни одређене стандарде.
  • Најпоузданији начин да знате да ли је гuma прилагођена зими је ако носи симбол планине с три врха и пахуљице (3PMSF).

зимске гуме

Коментари (1)
