Да ли су M+S гуме зимске? Одговарамо на сва најчешћа питања

Многи возачи и даље погрешно тумаче ознаку M+S на гумама. Пошто смо анализирали коментаре са форума, друштвених мрежа и спровели анкету, покушаћемо да разбијемо најчешће заблуде.
Гуме које носе само ознаку M+S нису нужно праве зимске гуме. Иако "S" означава “snow” (снијег) и неки закони их признају као зимске, то не значи да имају све карактеристике које се очекују од зимских гума.
Праве зимске гуме морају имати симбол планине с три врха и сњежне пахуљице (3PMSF) који гарантује да су прошле стандардна тестирања за вожњу по снијегу, леду или влажним условима.
То указује да је шара дизајнирана да се боље сналази по блату и снијегу, али не гарантује да гума има исправну мјешавину, еластичност и перформансе под свим зимским условима.
Произвођачи могу слободно ставити ознаку M+S јер не постоје стандардни прописи који дефинишу који услови морају да буду испуњени.
Да, постоје љетње гуме са ознаком M+S, и наравно, сама ознака те гуме не чини добрим за зиму. Произвођачи могу ставити ову ознаку на гуму, али то не значи да гума има одговарајуће перформансе у зимским условима.
Не. То су само погрешне верзије које возачи понекад помисле. M+S није еквивалент за “MultiSeason” или “srednje мека” гуму. То је само означавање које произвођач може да стави, због дизајна шаре гуме који је прилагођен за растреситије подлоге, попут блата или снијега.
Не. Ознака M+S никад није означавала “all-season” (гуму за све сезоне). Али многи закони и даље признају гуме са M+S као зимске, што може довести до забуна.
Пажња треба да се обрати на симбол планине са три врха и сњежне пахуљице (3PMSF) јер ова ознака значи да је гума прошла тестове у зимским условима. Произвођачи не могу ставити овај симбол без службеног тестирања и саопштених резултата.
Ипак, чак и са овим знаком, не значи да је гума “савршена”, већ да је испуњен минимум стандарда да би била зимска гума.
Најбоље цјелогодишње гуме (All-season) могу понекад имати боље перформансе на снијегу него неке јефтине зимске гуме. Али то не значи да су увијек бољи избор.
