Опозив Мерцедесових комби возила због могућег ризика од повреда

Sputnjik

20.10.2025

22:51

Путничка возила компаније Мерцедес Бенц и то модела "вито" и "виано" опозивају се са тржишта због ризика од повреда, саопштила је данас Национална организација за потрошаче (НЕПРО) на сајту Министарства унутрашње и спољне трговине.

Према тој објави, повлачење се односи на комби возила произведена у периоду између 3. децембра 2002. и 24. фебруара 2006. године.

Како се наводи на сајту Министарства, на поменутим аутомобилима постоји могућност од неадекватног отварања ваздушног јастука, што може довести до повреда путника у возилу.

Ауто-мото

Тојота постала највриједнији аутомобилски бренд на свијету

Њемачки произвођач објавио је 1. септембра опозив под називом NC2DABTKW5 са списком обухваћених возила.

Мрежа овлашћених сервисера је обавјештена о опозиву, након чега је писаним путем контактирала са власницима комбија за које је задужена, пише Спутњик.

