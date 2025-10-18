Таблице у БиХ јединствене у Европи, а на ово нико није обратио пажњу

18.10.2025
Регистрационе таблице у БиХ изгледају једноставно, али садрже низ занимљивих детаља које већина возача никада не примјети.
Од избора слова и безбједносних обиљежја до посебних ознака које се користе само у одређеним ситуацијама — свака таблица крије више него што се чини на први поглед.
Од 1998. године у целој БиХ користи се јединствен дизајн регистарских ознака. Одлука о увођењу неутралних таблица донијета је како би се спријечило препознавање региона у којем је возило регистровано.
На тај начин обезбијеђено је да сви возачи имају исте ознаке — без обзира на то да ли региструју возило у Сарајеву, Мостару, Бањој Луци или Бихаћу.
За разлику од многих европских држава, бројеви и слова на таблицама у БиХ не означавају град, годину нити тип возила, већ се додјељују по редослиједу издавања. Формат је увијек исти: једно слово, два броја — једно слово — три броја. Примјер: А12-А-345.
Занимљиво је да се у ознакама користе само слова која изгледају исто на латиници и ћирилици: А, Е, Ј, К, М, О и Т. То омогућава да таблице буду разумљиве и јединствене на цијелој територији БиХ, без обзира на писмо.
Поред стандардних, у употреби су и посебне регистарске таблице:
ТТ таблице – тестне регистрације које користе ауто-куће и сервиси.
МТ таблице – привремене, црвене боје, користе се приликом преноса возила или испоруке.
Дипломатске таблице – плаве боје, са посебним ознакама које упућују на статус и земљу представништва.
Свака од ових врста има другачију боју и формат, а издаје их Министарство унутрашњих послова уз посебну дозволу.
Иако их возачи ријетко примјећују, свака регистарска таблица има низ заштитних обиљежја:
водени жиг ''БиХ“ који се види под одређеним свјетлом,
виртуелну сигурносну нит уграђену у ретрорефлектујућу фолију,
ласерски угравиран серијски број и 1Д бар-код који је јединствен за сваку таблицу,
строго прописан фонт и размак знакова, како би се спријечило фалсификовање.
Захваљујући тим елементима, фалсификовање таблица је изузетно тешко, а систем идентификације возила прецизан и безбиједан.
Иако таблице не откривају из ког дијела земље аутомобил долази, полиција у сваком тренутку може да провјери тачне податке о возилу у интерним базама. Неутралност је уведена ради безбиједности грађана, али је систем у позадини остао потпуно транспарентан и под службеном контролом.
Регистрационе таблице у БиХ можда не откривају регију, али откривају много о држави у којој су издате — држави која је неутралност претворила у предност. Од пажљиво одабраних слова до сигурносних обиљежја невидљивих голим оком, свака таблица показује да и најмањи детаљ на возилу има своју сврху, преноси Блиц.
