Таблице у БиХ јединствене у Европи, а на ово нико није обратио пажњу

18.10.2025

18:33

Таблице у БиХ јединствене у Европи, а на ово нико није обратио пажњу

Регистрационе таблице у БиХ изгледају једноставно, али садрже низ занимљивих детаља које већина возача никада не примјети.

Од избора слова и безбједносних обиљежја до посебних ознака које се користе само у одређеним ситуацијама — свака таблица крије више него што се чини на први поглед.

Од 1998. године у целој БиХ користи се јединствен дизајн регистарских ознака. Одлука о увођењу неутралних таблица донијета је како би се спријечило препознавање региона у којем је возило регистровано.

REGISTRACIJA VOZILA

На тај начин обезбијеђено је да сви возачи имају исте ознаке — без обзира на то да ли региструју возило у Сарајеву, Мостару, Бањој Луци или Бихаћу.

За разлику од многих европских држава, бројеви и слова на таблицама у БиХ не означавају град, годину нити тип возила, већ се додјељују по редослиједу издавања. Формат је увијек исти: једно слово, два броја — једно слово — три броја. Примјер: А12-А-345.

Занимљиво је да се у ознакама користе само слова која изгледају исто на латиници и ћирилици: А, Е, Ј, К, М, О и Т. То омогућава да таблице буду разумљиве и јединствене на цијелој територији БиХ, без обзира на писмо.

Посебне врсте таблица

Поред стандардних, у употреби су и посебне регистарске таблице:

ТТ таблице – тестне регистрације које користе ауто-куће и сервиси.

МТ таблице – привремене, црвене боје, користе се приликом преноса возила или испоруке.

Дипломатске таблице – плаве боје, са посебним ознакама које упућују на статус и земљу представништва.

Свака од ових врста има другачију боју и формат, а издаје их Министарство унутрашњих послова уз посебну дозволу.

voznja auto saobracaj put

Скривени безбједносни елементи

Иако их возачи ријетко примјећују, свака регистарска таблица има низ заштитних обиљежја:

водени жиг ''БиХ“ који се види под одређеним свјетлом,

виртуелну сигурносну нит уграђену у ретрорефлектујућу фолију,

ласерски угравиран серијски број и 1Д бар-код који је јединствен за сваку таблицу,

строго прописан фонт и размак знакова, како би се спријечило фалсификовање.

Захваљујући тим елементима, фалсификовање таблица је изузетно тешко, а систем идентификације возила прецизан и безбиједан.

Иако таблице не откривају из ког дијела земље аутомобил долази, полиција у сваком тренутку може да провјери тачне податке о возилу у интерним базама. Неутралност је уведена ради безбиједности грађана, али је систем у позадини остао потпуно транспарентан и под службеном контролом.

Регистрационе таблице у БиХ можда не откривају регију, али откривају много о држави у којој су издате — држави која је неутралност претворила у предност. Од пажљиво одабраних слова до сигурносних обиљежја невидљивих голим оком, свака таблица показује да и најмањи детаљ на возилу има своју сврху, преноси Блиц.

