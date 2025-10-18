Ова земља је нова ваздушна суперсила, надмашила и Кину

Извор:
Индија је преузела титулу треће најмоћније ваздушне силе на свијету, престигавши Кину, према најновијем рангирању Свјетског именика модерних војних ваздухоплова (WDMMA).
Док Сједињене Државе и даље доминирају, а Русија заузима друго мјесто, индијско ратно ваздухопловство сада се чврсто позиционирало.
Према WDMMA, који прати 48.082 ваздухоплова у 103 земље и 129 ваздушних служби, Индија је постигла TruVal оцјену (ТВР) од 69,4, док Кина заостаје с ТВР-ом од 58,1, смјештена на седмо мјесто.
Овај ранг не узима у обзир само број ваздухоплова, већ и факторе попут нападачких и одбрамбених способности, логистике, модернизације и оперативне обуке, преноси Вечерњи.хр.
Bro, you’re not thinking enough. India should buy Russian Air Force. https://t.co/Q0584J3vXE— Lord Maximus (@Perseve9ranceup) October 18, 2025
Индијска флота од 1.716 ваздухоплова уравнотежена је с 31,6% борбених авиона, 29% хеликоптера и 21,8% тренажних авиона, а опрема се набавља из више земаља, укључујући САД и Русију, одражавајући сложени геополитички положај Индије.
Снажан показатељ индијских способности била је операција Синдоор у мају ове године, када су индијске ваздушне снаге извеле прецизне нападе на инфраструктуру у Пакистану и пакистански окупираном Кашмиру.
Операција, одговор на терористички напад у Пахалгаму 22. априла у којем је погинуло 26 људи, демонстрирала је брзину, прецизност и стратешки домет ИАФ-а.
Кина, упркос значајним улагањима у технологију и модернизацију, заостаје због ограничења у обуци, блиској ваздушној подршци и специјализованим бомбардерима.
С друге стране, Сједињене Државе остају неприкосновени лидер с ТВР-ом од 242,9, подржане с готово 40% глобалних војних издатака.
India takes flight to the Top 3! ✈️🎯— Vinod Chavda 🇮🇳 (@VinodChavdaBJP) October 18, 2025
Proud moment as Indian Air Force becomes the 3rd most powerful Air Force in the world 🌍💪
🔥 1,716 aircraft strong
🚀 TruVal Rating of 69.4
🏆 Surpassing China in global air power rankings
Commanding power in the skies… #JaiHind 🇮🇳 pic.twitter.com/MIyeKvVyVs
Русија, с ТВР-ом од 142,4, држи друго мјесто, док америчка морнарица, војска и маринци заузимају висока мјеста на листи, чиме Индија, када се све америчке гране разматрају одвојено, заправо стоји на трећем мјесту глобално, пише Newsweek.
Према Јанесу, водећем пружаоцу одбрамбених обавјештајних података, глобална одбрамбена потрошња могла би достићи 2,56 билиона долара до краја године, уз пораст од 3,6%. Овај раст одражава све веће геополитичке напетости и потребу за модерним ваздушним снагама.
Индијин успон сигнализира промјену у равнотежи снага у Јужној Азији, док Кина наставља улагати у своје ваздушне снаге, а САД и Русија одржавају доминацију.
Међу првих десет ваздушних снага налазе се јапанске ваздушне снаге самообране, израелске ваздушне снаге и француске ваздушне и свемирске снаге.
Индијска позиција не само да јача њен стратешки утицај, већ ће вјероватно обликовати будуће одбрамбене стратегије широм свијета, док се нације припремају за све сложеније глобалне изазове.
Подсјетимо како је писао aviationa2z.com у августу ове године, актуелни подаци о земљама с најмоћнијим ваздушним снагама темеље се на опсежном истраживању проведеном до 2024. године, које је објавио World Population Review почетком 2025.
Листе класификују државе према укупном броју оперативних војних ваздухоплова, пружајући нам тако свеобухватан преглед глобалне ваздушне моћи.
Листа је изгледала нешто другачије, а тадашње четврто мјесто Индије већ је привукло велику пажњу. Како су писали медији, позиционирање Индије представља изванредно постигнуће које наглашава растућу стратешку важност и војне способности земље.
Ваздухопловни сектор земље постигао је значајан напредак с пројектима попут лаког борбеног авиона Тејас, којег је развила компанија Hindustan Aeronautics Limited.
