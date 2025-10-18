Logo

Гранични прелаз Рафа отвара се у понедјељак

Извор:

СРНА

18.10.2025

17:49

Коментари:

0
Гранични прелаз Рафа отвара се у понедјељак
Фото: Truth social

Гранични прелаз Рафа између Газе и Египта биће поново отворен у понедјељак, саопштила је палестинска амбасада у Египту, седам дана након што је између Израела и Хамаса постигнут споразум о прекиду ватре уз посредовање САД.

Прелаз, који је углавном био затворен од маја 2024. године, омогућиће Палестинцима који живе у Египту да се врате у Газу, наводи се у саопштењу.

Није речено да ли ће преко прелаза бити дозвољен и пролаз хуманитарне помоћи.

Египат-Трамп

Свијет

Трамп у Египту: Почела друга фаза преговора о Гази, Иран би могао да се прикључи

Након прекида двогодишњег разорног рата уз посредовање САД, у Појас Газе дневно је у просјеку улазило око 560 тона хране, што је и даље знатно испод обима потреба, наводи се у подацима Свјетског програма УН за храну.

Овај прелаз затворен је након што су израелске снаге заузеле дио Газе у мају 2024. године, али је био накратко поново отворен почетком 2025. године током краткотрајног прекида ватре између двије стране.

Споразум-Трамп-Египат

Свијет

Потписан мировни споразум за Газу

Након двије године бомбардовања и блокаде, потреба за храном, лијековима, смјештајем и другом помоћи у Гази је екстремна.

У марту је Израел покренуо блокаду Газе у трајању од 11 седмица, што је довело до смањења залиха хране и наглог раста цијена

Подијели:

Тагови:

Gaza

Египат

Гранични прелаз

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Сиси: Почиње нова ера мира

Свијет

Сиси: Почиње нова ера мира

4 д

0
Виктор Орбан

Свијет

Орбан: Трамп је успио, сада је ред на Европу

4 д

0
Алон Охел свирао клавир у болничкој соби први пут послије киднаповања

Свијет

Алон Охел свирао клавир у болничкој соби први пут послије киднаповања

4 д

0
Сергеј Лавров, министар спољних послова Русије

Свијет

Лавров: Трампов план за Газу - најбоље што имамо на столу

5 д

0

Више из рубрике

Гори аеродром, летови обустављени: Огроман облак црног дима над престоницом

Свијет

Гори аеродром, летови обустављени: Огроман облак црног дима над престоницом

1 ч

0
У овом затвору ће бити Никола Саркози

Свијет

У овом затвору ће бити Никола Саркози

1 ч

0
Мерц: Зеленски незадовољан посјетом САД

Свијет

Мерц: Зеленски незадовољан посјетом САД

2 ч

0
Медведев: Крај сукоба значи крај режима у Кијеву

Свијет

Медведев: Крај сукоба значи крај режима у Кијеву

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

57

Централне вијести, 18.10.2025.

18

53

Милорад Додик запјевао велики хит на једном весељу

18

36

Погинуло 15 људи у аутобуској несрећи

18

33

Нетанјаху наредио: Рафа остаје затворен

18

33

Таблице у БиХ јединствене у Европи, а на ово нико није обратио пажњу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner