Гранични прелаз Рафа отвара се у понедјељак

Гранични прелаз Рафа између Газе и Египта биће поново отворен у понедјељак, саопштила је палестинска амбасада у Египту, седам дана након што је између Израела и Хамаса постигнут споразум о прекиду ватре уз посредовање САД.
Прелаз, који је углавном био затворен од маја 2024. године, омогућиће Палестинцима који живе у Египту да се врате у Газу, наводи се у саопштењу.
Није речено да ли ће преко прелаза бити дозвољен и пролаз хуманитарне помоћи.
Након прекида двогодишњег разорног рата уз посредовање САД, у Појас Газе дневно је у просјеку улазило око 560 тона хране, што је и даље знатно испод обима потреба, наводи се у подацима Свјетског програма УН за храну.
Овај прелаз затворен је након што су израелске снаге заузеле дио Газе у мају 2024. године, али је био накратко поново отворен почетком 2025. године током краткотрајног прекида ватре између двије стране.
Након двије године бомбардовања и блокаде, потреба за храном, лијековима, смјештајем и другом помоћи у Гази је екстремна.
У марту је Израел покренуо блокаду Газе у трајању од 11 седмица, што је довело до смањења залиха хране и наглог раста цијена
