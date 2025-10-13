Logo

Сиси: Почиње нова ера мира

Извор:

СРНА

13.10.2025

19:42

Коментари:

0
Сиси: Почиње нова ера мира
Фото: Tanjug / AP

Споразум о Појасу Газе потписан у Шарм ел Шеику отвара врата новој ери мира на Блиском истоку и представља историјску прекретницу, изјавио је египатски предсједник Абдел Фатах Сиси.

Сиси је током мировног самита у Шарм ел Шеику рекао да спровођење мировног споразума о Гази мора довести до стварања палестинске државе.

"Рјешење двије државе је једини начин да се остваре наде палестинског и народа Израела", закључио је Сиси.

Споразум-Трамп-Египат

Свијет

Потписан мировни споразум за Газу

Подијели:

Таг:

Gaza

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Мушкарац пронађен мртав у стану након 15 година, нико није посумњао да је умро

Свијет

Мушкарац пронађен мртав у стану након 15 година, нико није посумњао да је умро

2 ч

0
Алон Охел свирао клавир у болничкој соби први пут послије киднаповања

Свијет

Алон Охел свирао клавир у болничкој соби први пут послије киднаповања

2 ч

0
Потписан мировни споразум за Газу

Свијет

Потписан мировни споразум за Газу

3 ч

0
Најмање 66 повријеђених у судару два воза у Словачкој

Свијет

Најмање 66 повријеђених у судару два воза у Словачкој

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

52

Трамп: Орбан је сјајан лидер

21

49

Земљотрес на Пелопонезу, тресао се југ Грчке

21

45

Ноћне навике које потајно уништавају здравље

21

43

Организатор Евровизије отказао гласање о учешћу Израела након примирја у Гази

21

27

Трамп хвали Мелони: ''Ризиковаћу, ти си прелијепа млада жена“

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner