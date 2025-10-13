Сиси: Почиње нова ера мира

Извор:
СРНА
13.10.2025
19:42
Коментари:0
Споразум о Појасу Газе потписан у Шарм ел Шеику отвара врата новој ери мира на Блиском истоку и представља историјску прекретницу, изјавио је египатски предсједник Абдел Фатах Сиси.
Сиси је током мировног самита у Шарм ел Шеику рекао да спровођење мировног споразума о Гази мора довести до стварања палестинске државе.
"Рјешење двије државе је једини начин да се остваре наде палестинског и народа Израела", закључио је Сиси.
Потписан мировни споразум за Газу
