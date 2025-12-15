Интел опет изгубио

Извор:
15.12.2025
Интел је изгубио нову рунду у 16-годишњем антимонополском спору са ЕУ, али казна му је смањена.
Компанија Интел претрпјела је нови правни пораз у једном од најдужих антимонополских случајева у историји Европске уније, али је казна ипак значајно умањена.
Суд Европске уније потврдио је одлуку Европске комисије из 2023. године да Интел мора да плати казну због нарушавања конкуренције на тржишту процесора, али је износ смањен са 376 милиона на око 237 милиона евра. Суд је оцијенио да првобитни износ не одговара "околностима и тежини прекршаја.
Овај спор траје још од 2009. године, када је Интел првобитно кажњен рекордних 1,06 милијарди евра због давања финансијских подстицаја великим произвођачима рачунара, укључујући ХП, Ацер и Леново, како би ограничили или одложили продају уређаја са АМД процесорима. Управо ти подстицаји, које је ЕУ окарактерисала као ускраћивање конкуренције, остали су централна тачка случаја.
И Интел и Европска комисија и даље имају могућност жалбе пред Судом правде ЕУ, што значи да би овај правни маратон могао да потраје још неко вријеме.
