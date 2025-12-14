Са БиХ тржишта повучено скоро 6.000 производа: Ево који су показали високи ризик за потрошаче

Извор:
14.12.2025
Са тржишта БиХ током 11 мјесеци повучено је 5.980 комада производа који нису испуњавали безбједносне захтјеве, речено је из Агенције за надзор над тржиштем БиХ.
Када је ријеч о производима са озбиљним ризиком за потрошаче, највише производа је од произвођача из Кине - 76 одсто, док се за пет одсто производа није могла утврдити земља поријекла.
Електрични уређаји, производи за дјецу, играчке, ласерски производи и лична заштитна опрема су најзаступљенији производи са озбиљним ризиком за потрошаче и они представљају ризик од струјног удара и пожара, повреда, гушења, оштећења вида и хемијски ризик.
Током проактивног надзора над тржиштем за 11 мјесеци реализовано је 106 инспекцијских контрола, у оквиру којих је контролисан 101 различит модел производа, од чега 59 модела није испуњавало прописане безбједносне захтјеве.
Као резултат наведених активности, са тржишта је повучено 4.787 комада несигурних производа, а уништено је 3.812.
''Пословни субјекти су добровољно или по налогу инспекцијских органа ускладили 490 комада производа са прописаним безбједносним захтјевима'', навели су из Агенције и додали да резултати нису коначни, јер је у току предузимање мјера инспекцијских органа.
Осим проактивног надзора, спроводи се реактивни надзор над тржиштем, на основу примљених приговора потрошача, обавјештења пословних субјеката, обавјештења о несигурним производима из регије, информација о повредама и других информација.
Агенција је током 11 мјесеци покренула 36 предмета реактивног надзора над тржиштем, а код њих 26 утврђено је да се неусклађени предметни производи налазе на тржишту БиХ.
Као резултат ових активности, пословни субјекти су са тржишта повукли 2.168 комада несигурних производа, извршили поврат од потрошача за 67 комада и ускладили 426 комада производа са прописаним безбједносним захтјевима.
Агенција у сарадњи са инспекцијским органима у ентитетима и Брчко дистрикту у континуитету проактивно надзире тржиште на основу годишњег плана надзора над тржиштем за текућу годину.
Проактивни надзор се састоји од контроле циљаних група производа на тржишту БиХ, који обухвата административну провјеру пратеће документације, визуелну провјеру производа и лабораторијска испитивања у складу са важећим прописима и БАС стандардима.
У складу са планом надзора над тржиштем за наредну годину, Агенција ће, у сарадњи са надлежним инспекторатима у земљи, контролисати 130 производа у оквиру проактивног надзора над тржиштем.
