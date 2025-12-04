Одмах престаните да користите овај ајлајнер, ево шта је пронађено у производу

04.12.2025
Произвођач Markwins Beauty Brands International Ltd.. повлачи ајлајнер који се продавао у Њемачкој.
Повлачење се односи на све серије производа продате између децембра 2022. и новембра 2025. године. Купци се упозоравају да прекину са употребом производа, преносе њемачки медији.
Погођени производ:
Назив: ПроЛине Ајлајнер / Е8752 / Црна
Марка: WЕТ Н WИЛД
Број артикла (Заландо): W1Ц34Е01Т-Q11
Број модела: Е8752
ЕАН: 4049775587527
Погођене серије: све
Период продаје: децембар 2022 – новембар 2025
Рутинска контрола открила је да ајлајнер не испуњава захтјеве ЕУ Уредбе о козметици (ЕЗ) бр. 1223/2009. Конкретно, црни пигмент Карбон Блек (ЦИ 77266, нано) прелази дозвољену границу из Прилога ИВ. Уредбе. Прекомјерна количина овог пигмента чини производ несигурним за коришћење. Карбон Блек је индустријски произведен угљеник који даје интензивну црну боју, али у прекомерним количинама може бити штетан.
Одмах престаните да користите ајлајнер.
Производ можете бесплатно вратити произвођачу или продавцу.
Ако сте поклонили производ, обавијестите особу која га је примила.
Купци ће добити потпун повраћај новца на рачун који је коришћен за куповину.
За додатна питања, купци се могу обратити произвођачу или Заланду путем е-поште или телефонске линије за корисничку подршку. Више информација доступно је и на Заландо wеб страници.
(Fenix)
