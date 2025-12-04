Logo
Посна торта без печења, спремна за свега пар минута

Телеграф

04.12.2025

07:40

Посна торта без печења, спремна за свега пар минута
Фото: Pixabay/ Daniela Echavez

Ако тражите једноставну, укусну и посну торта која се не пече, онда је посна пијесак торта идеалан избор. Комбинација намирница довешће вас до најбољег ужитка послије ког ће свако тражити парче више.

Посна пијесак торта се лако припрема, рецепт је једноставан, и оставиће утисак као да сте потрошили много времена у кухињи.

Састојци за посну песак торту:

1 л воде

4 кесице пудинга од ваниле

250 г шећера

200 г прах-шећера

500 г маргарина

300 г мљевеног посног кекса

200 г мљевених ораха

150 кокосовог брашна

150 г посне чоколаде за кување

2 кашике уља

Припрема за посну пијесак торту:

Сипајте воду у шерпу, додајте шећер и кувајте док не проври, па онда умјешајте размућен прашак за пудинг и закувајте тако да нема грудвица.Оставите пудинг да се охлади, додајте му прах-шећер и маргарин и све добро сједините, па смјесу подијлите на три дјела.

У један дио додајте кокосово брашно, у други мљевени кекс, а у трећи мљевене орахе.

Тим редом и ређајте торту на тацну, па је прелијте растопљеном посном чоколадом са мало уља и оставите да одстоји неколико сати прије служења.Торта је спремна за послужење.

