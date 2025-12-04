Посна торта без печења, спремна за свега пар минута

Извор:
Ако тражите једноставну, укусну и посну торта која се не пече, онда је посна пијесак торта идеалан избор. Комбинација намирница довешће вас до најбољег ужитка послије ког ће свако тражити парче више.
Посна пијесак торта се лако припрема, рецепт је једноставан, и оставиће утисак као да сте потрошили много времена у кухињи.
Састојци за посну песак торту:
1 л воде
4 кесице пудинга од ваниле
250 г шећера
200 г прах-шећера
500 г маргарина
300 г мљевеног посног кекса
200 г мљевених ораха
150 кокосовог брашна
150 г посне чоколаде за кување
2 кашике уља
Припрема за посну пијесак торту:
Сипајте воду у шерпу, додајте шећер и кувајте док не проври, па онда умјешајте размућен прашак за пудинг и закувајте тако да нема грудвица.Оставите пудинг да се охлади, додајте му прах-шећер и маргарин и све добро сједините, па смјесу подијлите на три дјела.
У један дио додајте кокосово брашно, у други мљевени кекс, а у трећи мљевене орахе.
Тим редом и ређајте торту на тацну, па је прелијте растопљеном посном чоколадом са мало уља и оставите да одстоји неколико сати прије служења.Торта је спремна за послужење.
