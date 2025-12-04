Љекар осуђен на 30 мјесеци затвора због илегалног давања кетамина Метјуу Перију

04.12.2025
Калифорнијски љекар који је снабдјео кетамином звијезду серије ''Пријатељи“ Метјуа Перија осуђен је на 30 мјесеци затвора у федералном затвору, поставши прва особа која је добила казну због смрти познатог глумца усљед предозирања, према извјештају Би-Би-Сија.
Др Салвадор Пласенсија био је међу пет особа оптужених у вишегодишњој федералној истрази о томе како је Пери набављао дисоцијативни анестетик преко илегалне мреже у Холивуду.
Пери, који је имао 54 године, пронађен је мртав у свом дому у Лос Анђелесу 2023. године, након дуге борбе са депресијом и зависношћу. Његова породица је тражила строгу казну за Пласенсију, називајући га најодговорнијим и нагласила да је он више пута свјесно давао Перију дрогу упркос томе што је знао за његове проблеме.
Перијева мајка, Сузан Морисон, дала је емотивну изјаву суду, подсјећајући на судске записе у којима је Пласенсија назвала глумца ''кретеном“ и питала колико би платио за кетамин. Рекла је да у вези са њеним сином није било ''ништа кретенски“ и да је љекар, као неко ко се заклео да ће штитити пацијенте, требало другачије да поступи.
Пласенсија се такође обратио породици, изразивши жаљење и кајање. Рекао је да има двогодишњег сина и да размишља о томе како ће му једног дана објаснити своје поступке.
''Нисам успио. Нема оправдања. Не могу да вратим вријеме. ''Требало је да га заштитим“, рекао је.
Судија Шерилин Пис Гарнет осудила га је на 30 месеци затвора и новчану казну од 5.600 долара. Након изрицања пресуде, одмах је пребачен у федерални притвор. Током лета, Пласенсија се изјаснио кривим по четири тачке оптужнице за дистрибуцију кетамина, за шта је максимална казна била 40 година, а тужиоци су тражили три године.
Преостале четири особе у случају, још један љекар, Перијев асистент и двије особе које су дале смртоносну дозу такође су се изјасниле кривим. Њихове пресуде се очекују у наредним мјесецима.
Пери је годинама јавно говорио о својој борби са депресијом и зависношћу. Његова породица је поднијела писма суду о утицају злочина, наглашавајући да је његов опоравак зависио од тога да му љекар одбије да му да лијекове. Нагласили су да их је Перијева смрт разорила и да је Пласенсија више пута прекршио Хипократову заклетву.
У писму суду, Пласенсија је навео да преузима пуну одговорност за своју улогу у смрти глумца и да је његова операција била у финансијским проблемима, због чега је... Понуде ''великих сума новца“ биле су му примамљиве. Након хапшења, предао се љекарској лиценци и затворио праксу.
Кетамин, супстанца са халуциногеним дејством, требало би да се користи само под надзором љекара. Пери је легално примао кетамин као лијек за депресију, али је касније почео да узима више него што је прописано.
Према оптужници, Пласенсија, позната и као „Др П“, убризгавала је Перију кетамин у његовој кући, па чак и на паркингу акваријума Лонг Бич. Такође је Перијевог асистента Кенета Ивамасу научио како да убризгава и продао му додатне бочице лијека за кућну употребу.
Између 30. септембра и 12. октобра 2023. године, Пласенсија је продала 20 бочица кетамина, кетаминске пастиле и шприцеве глумцу и његовом асистенту. Тужиоци тврде да су Пласенсија и остали оптужени „експлоатисали“ Перијеве проблеме са зависношћу да би се обогатили“, али је онда почео да тражи више него што му је било дозвољено.
Судски документи показују да га је то довело до више љекара и тужитељке назване „Краљица кетамина", која је дистрибуирала велике количине кетамина и других дрога из свог дома у Лос Анђелесу у оно што су истражитељи описали као „продавницу наркотика".
Тужиоци тврде да је Пласенсија, позната и као „Др П“, убризгавала Перију кетамин у његовој кући, па чак и на паркингу акваријума у Лонг Бичу, око 40 километара јужно од Лос Анђелеса. Такође је Перијевог асистента, Кенета Ивамасу, који се такође изјаснио кривим, научио како да даје ињекције и продао им додатне бочице за кућну употребу.
Између 30. септембра и 12. октобра 2023. године, према судским документима, Пласенсија је продала Перију и његовом асистенту 20 бочица кетамина од 5 мл (концентрација 100 мг/мл), пастиле кетамина и шприцеве.
Тужиоци тврде да су Пласенсија и други оптужени „искористили Перијеве проблеме са зависношћу да би се обогатили", преноси Кликс.
