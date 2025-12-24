Logo
Маричић: Одлука ЦИК-а напад на Српску и изборну вољу српског народа

СРНА

24.12.2025

18:45

Одлука Централне изборне комисије БиХ о поништавању пријевремених избора за предсједника Републике Српске на 136 бирачких мјеста представља директан напад на Српску, српски народ и његову изборну вољу, изјавио је привремени предсједник Градског онбора СНСД-а Бањалука Горан Маричић.

- Само зато што им не одговарају резултати протеклих избора, не даје им за право да покушавају да их прекрајају и доводе у питање. Управо овакви поступци ЦИК-а у потпуности урушавају повјерење грађана у изборни процес и демократију - навео је Маричић у писаној изјави.

Он је истакао да ће грађани и овај пут јасно потврдити оно што су већ поручили прије три године и прије мјесец дана и својим гласом јасно доказати да никада неколицина појединаца не може бити снажнија од народа и његове воље.

Централна изборна комисија донијела је данас одлуку о поништавању пријевремених избора за предсједника Републике Српске на 136 бирачких мјеста у 17 градова и општина.

Goran Maričić

