Маричић: Одлука ЦИК-а напад на Српску и изборну вољу српског народа

Извор:
СРНА
24.12.2025
18:45
Коментари:2
Одлука Централне изборне комисије БиХ о поништавању пријевремених избора за предсједника Републике Српске на 136 бирачких мјеста представља директан напад на Српску, српски народ и његову изборну вољу, изјавио је привремени предсједник Градског онбора СНСД-а Бањалука Горан Маричић.
- Само зато што им не одговарају резултати протеклих избора, не даје им за право да покушавају да их прекрајају и доводе у питање. Управо овакви поступци ЦИК-а у потпуности урушавају повјерење грађана у изборни процес и демократију - навео је Маричић у писаној изјави.
Хроника
Тешка несрећа у БиХ: Има повријеђених
Он је истакао да ће грађани и овај пут јасно потврдити оно што су већ поручили прије три године и прије мјесец дана и својим гласом јасно доказати да никада неколицина појединаца не може бити снажнија од народа и његове воље.
Централна изборна комисија донијела је данас одлуку о поништавању пријевремених избора за предсједника Републике Српске на 136 бирачких мјеста у 17 градова и општина.
Република Српска
3 ч0
Република Српска
3 ч1
Хроника
3 ч0
Свијет
3 ч0
Најновије
Најчитаније
21
47
21
40
21
39
21
30
21
20
Тренутно на програму
20:00
Бинго, Лутрија РС
лото
20:30
Досије
информативно политички
21:00
Бар ТВ
хумористички програм
21:09
Битно
информативно политички
22:30
Одметница, ЕП33 (12+, Р)
серијски програм
23:20
Загонетни случајеви доктора Блејка, СО4, ЕП02 (12+)
серијски програм