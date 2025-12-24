Синдикат РТРС не стоји иза тзв. анонимног писма!

Извор:
24.12.2025
Синдикат не стоји иза тзв. анонимног писма објављеног у појединим медијима и не подржава овакав начин дјеловања, јер то наноси штету легитимним и у законском нормативу прихватљивим напорима да се достигну основни циљеви Синдиката - веће плате, достојанство и бољи услови рада сваког запосленог на Јавном сервису РТРС-а, истиче се у саопштењу Синдиката РТРС-а.
Саопштење Синдиката РТРС-а преносимо у цјелости:
Независни синдикат радника РТРС путем званичног сајта Синдиката обраћа се јавности након упита медија да ли стојимо иза тзв. анонимног писма које је објављено у БиХ порталу Кликс под насловом "РТРС се урушава изнутра". Став Синдиката је да јасно и недвосмислено кажемо да не стојимо иза овог писма и да се јасно ограђујемо од овог писма али и оваквог начина дјеловања јер сматрамо да оно наноси штету синдикалним напорима да успоставимо културу дијалога и дјелујемо искључиво у законском оквиру и на начин који је прописао статут наше организације.
Подсјећамо да смо се до сада у јавности оглашавали у више наврата али увијек са јасним доказима, било да смо указивали на проблеме или уколико смо са конкретним приједлозима тражили ријешења и увијек са потписом! Став руководства Синдиката је да ћемо увијек тако дјеловати, дакле искључиво на транспарентан и одговоран начин, са потписом на све што радимо, не бавећи се манипулацијама или кријући се иза других.
