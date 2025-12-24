Бојић: Сутра жалба; Срам да буде Србе у ЦИК-у!

24.12.2025
17:37
Коментари:0
Потпредсједник СНСД-а и градоначелник Лакташа Мирослав Бојић најавио је да ће сутра упутити жалбу на одлуку ЦИК-а БиХ о поништавању пријевремених избора за предсједника Републике Српске на 136 бирачких мјеста у 17 изборних јединица.
Ако жалба буде одбијена, рекао је Бојић, лично ће позвати сав народ и јавно и сваког појединачно, и оне који су гласали за кандидата СНСД-а, и који нису изашли на гласање, и који су гласали за кандидата опозиције да из великог револта изађу на поновне изборе у Лакташима и да гласају за кандидата СНСД-а Синишу Карана.
- Ово је моја лична и једина људска молба за све вас! - нагласио је Бојић.
Он је поручио да буде срам Србе у ЦИК БиХ који су обављали високе функције у СДС-у и ПДП-у, а покретачи су поништења избора у 17 градова и општина у Републици Српској.
- Од тога у више од 95 одсто бирачких мјеста у Републици Српској у којима је побиједио Синиша Каран! Тешка је срамота и понижење да прекрајате вољу народа у Лакташима гдје је кандидат СНСД-а убједљиво побјеђивао посљедњих 30 година и поништите изборе у пола града - закључио је Бојић.
