Пронаћи адекватна рјешења за поуздано снабдијевање струјом

Извор:

СРНА

24.12.2025

17:08

Коментари:

0
Struja Elekticna energija Trafo stanica
Фото: АТВ

Министар енергетике и рударства Републике Српске Петар Ђокић, представници "Електро-Добоја" и Привредног савјета општине Теслић договорили су данас да се кроз заједничке активности и иницијативе нађу адекватна рјешења с циљем обезбјеђивања стабилног и поузданог електроснабдијевања.

У том контексту, Министарство енергетике и рударства Републике Српске иницирало је израду акционих планова, у оквиру којих би оператори дистрибутивног система самостално дефинисали конкретне мјере, активности и динамику реализације, односно на који начин се уочени проблеми могу системски и ефикасно ријешити, саопштено је из Министарства.

policija rs

Хроника

Директор јавног предузећа осумњичен за злоупотребу службеног положаја

Договорено је да се кроз ове планове обезбиједи дугорочна стабилност и континуитет у снабдијевању електричном енергијом, те да се у будућности успостави већи степен поузданости електроенергетског система.

Посебно је наглашена неопходност улагања у дистрибутивну мрежу, како би се неочекивани и непланирани прекиди у испоруци струје свели на најмању могућу мјеру.

ilu-struja-elektricna-energija-160925

Бања Лука

Више бањалучких улица данас без струје

Као један од изражених проблема наведене су повремене обуставе испоруке електричне енергије, нарочито у руралним подручјима током зимских услова и сњежних падавина, које узрокују пад дрвећа на далеководе.

Такви прекиди, како је истакнуто, проузрокују знатну штету привредним субјектима, како на опреми и машинама, тако и на репроматеријалу који користе у својим пословним активностима.

Петар Ђокић

електрична енергија

