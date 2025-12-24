Пронаћи адекватна рјешења за поуздано снабдијевање струјом

Извор:
СРНА
24.12.2025
17:08
Коментари:0
Министар енергетике и рударства Републике Српске Петар Ђокић, представници "Електро-Добоја" и Привредног савјета општине Теслић договорили су данас да се кроз заједничке активности и иницијативе нађу адекватна рјешења с циљем обезбјеђивања стабилног и поузданог електроснабдијевања.
У том контексту, Министарство енергетике и рударства Републике Српске иницирало је израду акционих планова, у оквиру којих би оператори дистрибутивног система самостално дефинисали конкретне мјере, активности и динамику реализације, односно на који начин се уочени проблеми могу системски и ефикасно ријешити, саопштено је из Министарства.
Хроника
Директор јавног предузећа осумњичен за злоупотребу службеног положаја
Договорено је да се кроз ове планове обезбиједи дугорочна стабилност и континуитет у снабдијевању електричном енергијом, те да се у будућности успостави већи степен поузданости електроенергетског система.
Посебно је наглашена неопходност улагања у дистрибутивну мрежу, како би се неочекивани и непланирани прекиди у испоруци струје свели на најмању могућу мјеру.
Бања Лука
Више бањалучких улица данас без струје
Као један од изражених проблема наведене су повремене обуставе испоруке електричне енергије, нарочито у руралним подручјима током зимских услова и сњежних падавина, које узрокују пад дрвећа на далеководе.
Такви прекиди, како је истакнуто, проузрокују знатну штету привредним субјектима, како на опреми и машинама, тако и на репроматеријалу који користе у својим пословним активностима.
Економија
2 д0
Бања Лука
1 седм0
Савјети
1 седм0
Ауто-мото
1 седм0
Република Српска
53 мин1
Република Српска
1 ч0
Република Српска
1 ч1
Република Српска
1 ч0
Најновије
Најчитаније
17
20
17
14
17
10
17
08
16
52
Тренутно на програму