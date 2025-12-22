Logo
Large banner

Регулаторна комисија за енергетику о повећању мрежарине

22.12.2025

09:26

Коментари:

0
Регулаторна комисија за енергетику о повећању мрежарине
Фото: АТВ

У току је састанак Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске након којег ће чланови саопштити одлуку о цијени мрежарине за период 2026-2028. године.

Уколико буде одобрено повећање цијене, а очекује се да хоће, и рачуни за електричну енергију за потрошаче у Српској биће већи.

Мрежарина се плаћа као накнада за кориштење дистрибутивне мреже и на рачунима за струју посебно је исказана.

Дистрибутивна предузећа су љетос доставила захтјеве и тражила повећање цијене мрежарине за 40 одсто, уз образложења везана за раст трошкова, посебно оних који се односе на губитке и набавку енергије за покривање дистрибутивних губитака.

Магла у Бањалуци

Бања Лука

Грађани Бањалуке и јутрос удишу нездав ваздух

Након проведених формалних расправа, одлука Регулаторне комисије биће данас саопштена.

Дистрибутери имају законско право да од регулатора траже кориговање цијене мрежарине сваке три године, тако да ће данас усвојена цијена важити до краја 2028. године.

Такође, и произвођачи електричне енергије доставили су регулатору своје захтјеве за повећање цијене струје, а тарифни поступак у Регулаторној комисији по тим захтјевима још се води.

Подијели:

Тагови:

електрична енергија

cijena

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Цијена злата достигла нови рекордну вриједност

Економија

Цијена злата достигла нови рекордну вриједност

3 ч

0
Љетовање у Грчкој 99 евра: Ово су најјефтиније понуде за предсезону

Економија

Љетовање у Грчкој 99 евра: Ово су најјефтиније понуде за предсезону

3 ч

0
Издивљале цијене: Ево колико кошта јагње очишћено за ражањ

Економија

Издивљале цијене: Ево колико кошта јагње очишћено за ражањ

14 ч

1
Добојска фирма на европском тржишту

Економија

Добојска фирма на европском тржишту

17 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

45

АТВ сазнаје: Бранко Блануша преузима СДС на годину дана

12

41

Никада не поклањајте ову ствар: Вјерује се да тиме предајете своју срећу другоме

12

36

Колика је просјечна плата у Српској?

12

36

Проглашена најотровнија намирница за 2026. годину: Конзумирамо је готово свакодневно

12

30

Одузет златни накит вриједан 226.000 КМ

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner