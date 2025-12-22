Регулаторна комисија за енергетику о повећању мрежарине

22.12.2025
09:26
Коментари:0
У току је састанак Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске након којег ће чланови саопштити одлуку о цијени мрежарине за период 2026-2028. године.
Уколико буде одобрено повећање цијене, а очекује се да хоће, и рачуни за електричну енергију за потрошаче у Српској биће већи.
Мрежарина се плаћа као накнада за кориштење дистрибутивне мреже и на рачунима за струју посебно је исказана.
Дистрибутивна предузећа су љетос доставила захтјеве и тражила повећање цијене мрежарине за 40 одсто, уз образложења везана за раст трошкова, посебно оних који се односе на губитке и набавку енергије за покривање дистрибутивних губитака.
Бања Лука
Грађани Бањалуке и јутрос удишу нездав ваздух
Након проведених формалних расправа, одлука Регулаторне комисије биће данас саопштена.
Дистрибутери имају законско право да од регулатора траже кориговање цијене мрежарине сваке три године, тако да ће данас усвојена цијена важити до краја 2028. године.
Такође, и произвођачи електричне енергије доставили су регулатору своје захтјеве за повећање цијене струје, а тарифни поступак у Регулаторној комисији по тим захтјевима још се води.
Најновије
Најчитаније
12
45
12
41
12
36
12
36
12
30
Тренутно на програму