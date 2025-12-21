Logo
Добојска фирма на европском тржишту

Аутор:

Божана Живановић

21.12.2025

19:30

Прву машину направили су 2007. године, а до данас их је у свијет из Добоја отишло око 700. Запослено је 18 радника, раде по наруџби, а 95 одсто свега што израде иде у извоз. Посљедњи већи купац је фирма из Њемачке са којом уговор имају на 10 година.

“Правили смо двије намјенске машине за њих, то је произвођач опреме излазних система за брзе возове и метрое и конкретно те двије машине производе улазна врата за метро у Лондону”, изјавио је директор компаније Звјездан Вишт.

Почели су са вакуум пресама са мембраном. Сада раде и машине за сублимацију, које имају примјену у графичкој индустрији.

“Можемо радити различите материјале различите текстуре имитације рецимо дрвета камена, мермера, које изгледају практично идентично као оригинални материјал када се одштампају”, казала је из сектора за маркетинг и дизајн Ања Ракић.

Тежња ка различитости и иновативности привлачи и младе. Неријетко долазе на праксу током школовања, и остају да раде.

“Изазовно је стога што како би Звјездан рекао свака машина је другачија на свој начин свака је машина специфична и фирма тежи да сваки пут буде иновативнија и да се свака машина разликује на свој начин”, истиче технички цртач Слободан Млађеновић.

Купци им долазе са свих меридијана. Међу њима је и водећа компанија у производњи дјечијег намјештаја у Канади. Иако је примат инострано тржиште, посљедњих година пробијају се и на домаће, првенствено у дрвној индустрији.

