Годишња плата биће већа за 750 КМ

СРНА

21.12.2025

14:56

Приједлогом закона о измјени Закона о платама запослених у области културе Републике Српске плате високообразованих радника у области културе на годишњем нивоу биће повећане за око 750 КМ, изјавио је Срни директор Музеја Републике Српске Давор Стрика.

"То значи да ће запосленим у овом сектору, који имају коефицијент пете платне групе, основна нето плата са 1.850 КМ порасти на око 1.915 КМ, односно за 65 КМ мјесечно. Таква рјешења подржавамо, нарочито имајући у виду да су у претходном периоду плате запослених у култури већ неколико пута повећаване", навео је Стрика.

Стрика је рекао да ово повећање има значај у смислу побољшања животног стандарда и финансијске сигурности радника институција културе.

Закон који предвиђа ово повећање плата требало би да се наредне седмице нађе пред посланицима Народне скупштине Републике Српске.

У условима глобалне инфлације и раста трошкова живота, Стрика је оцијенио да свако повећање плата има посебан значај.

"Запослени у Музеју Републике Српске, као и остали радници у култури, поздрављају ову одлуку и вјерују да ће у будућности постојати додатни простор за даља повећања, с циљем потпуног изједначавања плата са другим запосленима у јавном сектору са високом стручном спремом", закључио је Стрика.

Министар финансија Зора Видовић рекла је раније да измјене закона усклађују платне коефицијенте са високом стручном спремом и доприносе побољшању материјалног положаја запослених.

Видовићева је истакла да су измјене закона о платама још једна од мјера Владе Републике Српске које доприносе привредном расту и повећању плата радника.

Плата

kultura

