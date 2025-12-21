Прије 4 дана 600, данас 700 милијарди: Први човјек с овом цифром на рачуну

Извор:
Аваз
21.12.2025
09:12
Коментари:0
Само четири дана након што је постао прва особа у историји с богатством већим од 600 милијарди долара, Илон Маск је у петак пробио још једну историјску границу и постао први човјек чија се имовина процјењује на више од 700 милијарди долара.
До наглог раста његовог богатства дошло је након одлуке Врховног суда америчке савезне државе Делаwаре, који је поништио ранију пресуду нижег суда којом су биле укинуте Маскове дионице Тесле вриједне 139 милијарди долара.
Градови и општине
Све више пацијената на Пулмологији због загађеног ваздуха
Према процјенама магазина Форбес, Масково укупно богатство сада износи рекордних 749 милијарди долара, након што је успјешно уложио жалбу на ранију одлуку. Форбес је од јануара 2024. године умањивао вриједност спорних Теслиних дионичких опција за 50 посто, јер је Суд за привредне спорове у Делаwареу тада пресудио да је поступак њихове додјеле 2018. године био неправичан, с обзиром на Масково доминантно присуство у управном одбору Тесле.
Међутим, Врховни суд Делаwареа је у петак закључио да је “поништавање додијељених опција било непримјерено правно средство”, након чега је Форбес укинуо раније умањење вриједности, што је Масково богатство увећало за додатних 69,5 милијарди долара.
Након ове судске одлуке, Тесла је поново постала Маскова највреднија имовина. Осим дионичких опција, Маск посједује и 12 посто редовних дионица Тесле, чија се вриједност процјењује на 199 милијарди долара. Укупна вриједност његовог удјела у Тесли тиме износи око 338 милијарди долара.
Свијет
Путинов представник: Покушавају да изазову трећи свјетски рат
У ту рачуницу није укључено ни посебно, рекордно високо награђивање које му је Тесла одобрила у новембру, а које би му, у случају испуњавања такозваних “Марс” циљева пословања, могло донијети дионице вриједне и до једног билиона долара прије пореза и трошкова активирања ограничених дионица.
Друга највреднија Маскова имовина је његов удио у компанији Спејс Икс, гдје посједује процијењених 42 одсто власништва. Тај удио сада вриједи око 336 милијарди долара, што је свега двије милијарде долара мање од вриједности његовог удјела у Тесли. Процјена се темељи на приватној понуди за откуп дионица покренутој овог мјесеца, којом је Спејс Икс процијењен на 800 милијарди долара, двоструко више него у аугусту.
Ипак, управо би Спејс Икс, а не Тесла, могао учинити Маска првом особом с богатством од једног билиона долара. Према наводима извора блиских компанији, Спејс Икс циља излазак на берзу 2026. године, уз могућу тржишну процјену од око 1,5 билиона долара, преноси Аваз.
Друштво
20 ч0
Бања Лука
20 ч0
Република Српска
1 ч3
Србија
1 ч0
Најновије
Најчитаније
09
50
09
46
09
41
09
29
09
22
Тренутно на програму