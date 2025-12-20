Logo
Снупи продат за 457 милиона долара

Компанија Сони објавила је да је постигла договор са канадском компанијом Вајлд брејн у преузимању удела од 41 одсто у популарној франшизи о Снупију и Чарлију Брауну за 457 милиона долара.

Након реализације посла, за који је потребно регулаторно одобрење, Сони ће индиректно контролисати укупно 80 одсто фирме Пинатс холдингс, преноси Варајети.

Јапански Сони мјузик ентертејмент поручује да је циљ аквизиције даљи развој и јачање глобалне вриједности бренда Пинатс, који ове године обележава 75 година постојања.

илу-пиштољ-08092025

Регион

Ухапшен хладнокрвни убица: Брутално претукао мушкарца, довукао до језера и ликвидирао

Бренд Пинатс настао је 2. октобра 1950. године, када је амерички карикатуриста Чарлс М. Шулц први пут објавио истоимени стрип у седам америчких новина.

Кроз ликове пса Снупија и деце као што су Чарли Браун и Луси, Шулц је спојио једноставан цртеж са дубоким, често филозофским хумором, што је стрипу донијело огромну популарност.

Током деценија, Пинатс су се проширили на анимиране ТВ специјале, филмове и књиге и постали глобални културни феномен, пише Курир.

