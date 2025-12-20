Снупи продат за 457 милиона долара

Извор:
Курир
20.12.2025
15:47
Коментари:0
Компанија Сони објавила је да је постигла договор са канадском компанијом Вајлд брејн у преузимању удела од 41 одсто у популарној франшизи о Снупију и Чарлију Брауну за 457 милиона долара.
Након реализације посла, за који је потребно регулаторно одобрење, Сони ће индиректно контролисати укупно 80 одсто фирме Пинатс холдингс, преноси Варајети.
Јапански Сони мјузик ентертејмент поручује да је циљ аквизиције даљи развој и јачање глобалне вриједности бренда Пинатс, који ове године обележава 75 година постојања.
Бренд Пинатс настао је 2. октобра 1950. године, када је амерички карикатуриста Чарлс М. Шулц први пут објавио истоимени стрип у седам америчких новина.
Кроз ликове пса Снупија и деце као што су Чарли Браун и Луси, Шулц је спојио једноставан цртеж са дубоким, често филозофским хумором, што је стрипу донијело огромну популарност.
Током деценија, Пинатс су се проширили на анимиране ТВ специјале, филмове и књиге и постали глобални културни феномен, пише Курир.
