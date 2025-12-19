Цијене нафте поново у расту

19.12.2025
Цијене нафте данас су порасле иако су на путу ка другом узастопном недељном паду, јер је бојазан од прекомјерне понуде надмашила геополитичке ризике.
Тако се нафта Брент кретала око 60 долара по барелу, а америчка сирова нафта WТI око 56,4 долара по барелу, пренео је Трејдинг економикс.
Цијене су раније ове недеље пале на најнижи ниво у скоро пет година, што је засновано на очекивањима о обилној понуди док Организација земаља извозница нафте (ОПЕК плус) постепено обнавља затворене капацитете, а произвођачи ван тог блока повећавају производњу.
Рани знаци слабе потражње појављују се и међу главним потрошачима, рачунајући Кину и Сјединњене Америчке Државе, што је довело до пада цијене нафте од око 20 одсто за годину.
Све веће геополитичке тензије ублажиле су пад, што је изазвало страх од потенцијалних поремећаја у снабдијевању.
САД су обуставиле све поморске активности које обухватају санкционисане танкере за нафту у вези са Венецуелом након што су прошле недјеље заплијениле један брод на црној листи.
Вашингтон такође предузима кораке ка пооштравању санкција руском енергетском сектору како би подржао мировне напоре у Украјини.
Велика Британија је такође санкционисала три мања руска произвођача нафте.
