Банка преко мобилног банкарства прикупљала податке 430.000 клијената, па кажењена са 1,5 милиона евра

Извор:
СРНА
18.12.2025
14:00
Коментари:0
Једна банка у Хрватској кажњена је са 1,5 милиона евра јер је путем своје апликације за мобилно банкарство прикупљала податке са мобилних телефона готово 439.000 корисника.
Казну је изрекла Агенција за заштиту личних података након што је утврђено да је банка путем своје апликације за мобилно банкарство прикупљала пописе свих инсталираних апликација с мобилних уређаја клијената, без правне основе и без да их је о томе јасно обавијестила.
Програмско рјешење унутар апликације за мобилно банкарство, намијењено андроид и хуавеј уређајима, скенирало је садржај мобилног телефона и потом преносило и похрањивало попис свих инсталираних апликација у централну базу података банке.
Поступак је покренут по службеној дужности након што се Агенцији обратио клијент банке који је примијетио да апликација за мобилно банкарство прикупља податке о свим програмима и апликацијама инсталиранима на његовом мобилном телефону.
Агенција је покренула истрагу због сумње на незакониту обраду података великог броја корисника. Истрагом је утврђено да је на овај начин обрађивала личне податке чак 433.922 корисника.
Током поступка, банка се покушала оправдати, али безуспјешно. Закључено је да није поштовала начело интегрисане заштите података, које налаже да се обрађују само неопходни подаци.
Умјесто да прикупља попис свих апликација, банка је, сматра Агенција, могла и морала имплементирати рјешење које мање задире у приватност.
Рјешење о казни још није правоснажно и банка има рок од 30 дана за покретање управног спора пред надлежним судом, преносе хрватски медији.
