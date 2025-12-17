Logo
Основна плата иде на 1.915 КМ у овој области у Српској

Извор:

АТВ

17.12.2025

22:07

Коментари:

0
паре, новац, марке
Фото: АТВ

Приједлогом закона о измјени Закона о платама запослених у области културе Републике Српске прописано је да ће основна нето плата бити око 1.915 КМ, док садашња износи 1.850 КМ.

Министар финансија Републике Српске Зора Видовић истакла је да су измјене закона о платама још једна од мјера Владе Републике Српске које доприносе привредном расту и повећању плата радника.

мадуро-венецуела-06112025

Свијет

Нови Вијетнам: Мадуро послао озбиљно упозорење

“Овим је извршено потпуно усклађивање платних коефицијената запослених са високом стручном спремом у области образовања и културе Републике Српске са запосленима са високом стручном спремом у органима управе, који имају платни коефицијент нижи од платног коефицијента пете платне групе дефинисаног Законом о платама запослених у органима управе”, рекла је Видовићева образлажући законске одредбе.

Она је навела да је циљ Приједлога закона о измјенама Закона о платама запослених у основним и средњим школама и ђачким домовима у Републици Српској побољшање услова живота запослених радника.

Полиција Хрватска,

Регион

Полиција упала у дворану: Умјесто коња дочекao их шок

Циљ Приједлога закона о измјенама Закона о платама запослених у области високог образовања и студентског стандарда Републике Српске побољшање материјалног положаја радника.

Извршено је и увећање коефицијената у нето износу од 60 КМ за руководећа мјеста, односно 93 КМ за два помоћника директора студентских центара, имајући у виду комплексност и обим послова које обављају.

