Хоће ли оборити рекорд: Нагле промјене цијена прасића

АТВ

17.12.2025

19:23

Како се приближавају празници, грађани у све већој мјери почињу да размишљају шта ће се од хране наћи на њиховој трпези.

Традиционално, већина породица је Божић или крсну славу дочекивала са свињском печеницом на столу.

Да ли ће тако бити и ове године, у великој мјери зависи од цијене живе ваге.

Влада Републике Српске

Република Српска

Радиће за једну марку: Формира се нови тим у Влади Српске

Тренутно, килограм у просјеку кошта око 7 КМ, а поједини узгајивачи и препродавци прасиће преко огласа продају и по 8, па чак и 10 КМ.

Закотрљало се поскупљење

Килограм се може купити и нешто јефтиније, али је сасвим сигурно да се поскупљење ове робе закотрљало и да неће стати до све пред Божић.

Примјера ради, килограм живе ваге пред прошли Божић ишао је и до 12-13 КМ.

Сасвим сигурно, како потражња буде расла, тако ће скакати и цијена прасића…

Жељезничар - Слога

Фудбал

Навијачи натјерали играче Жељезничара да се скину

Како узгајивачи поручују, значајнија поскупљења прасића сваке године наступају средином децембра.

"Тад значајније креће да расте и интересовање грађана за овом робом, због чега је логично да и њена цијена крене горе", објашњавају узгајивачи.

Подизањем цијена, узгајивачи, како сами потврђују, покушавају да “поравнају” посљедице лоше продаје током јесени.

"Једноставно је тако – кад нема потражње и цијене су ниже. И обрнуто, кад потражња крене да расте, а то је углавном уочи празника и слава, крену да расту и цијене прасића", поручују узгајивачи.

Недавно били скоро дупло јефтинији

Грађани са великим неодобравањем дочекују поскупљење прасића, односно, политику домаћих узгајивача да, чим се приближе празници, зацијене своју робу.

sarajevo gradjani pixabay

Друштво

Почећемо масовно оболијевати: Драматично упозорење из БиХ

"Јасно је да прасићи поскупљују пред празнике, али да буду дупло и више скупљи него јесенас, то је ван сваке памети. Јер, произвођачима се, у међувремену, на леђа није натоварио никакав додатни трошак узгоја, па да поскупљењима настоје да га 'поравнају'. Чињеница је да само чекају прилику да зараде, а то што ће 'одерати' грађане, мање-више. И онда се чуде што им продаја пада и што људи, у све већој мјери, купују свјеже месо и пеку у рерни. Ево, мени је слава свети Стеван и, пошто немам пуно гостију, размишљам да ове године урадим тако", поручује Винко С, преноси "Српска инфо".

Подсјетимо, прије само два и по мјесеца, килограм живе ваге је износио око 4,5 КМ.

