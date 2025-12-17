Logo
Large banner

Навијачи натјерали играче Жељезничара да се скину

Извор:

АТВ

17.12.2025

19:05

Коментари:

0
Жељезничар - Слога
Фото: ФК Жељезничар

Најватренији навијачи Жељезничара популарни Манијаци направили су радикалан потез на крају утакмице против Слоге на Грбавици (0:0) када су од играча затражили да скину дресове.

Био је то осми узастопни сусрет у којем Плави нису остварили тријумф, чиме су продубили кризу, те је сасвим разумљиво да с горким окусом одлазе на зимску паузу.

sarajevo gradjani pixabay

Друштво

Почећемо масовно оболијевати: Драматично упозорење из БиХ

Због тога су Манијаци на крају сусрета позвали капитена Ведада Муфтића, те су затражили да саиграчима пренесе захтјев да скину дресове, као поруку да не заслужују носити дрес Жеље.

Фудбалери Жељезничара су то и урадили, те су оставили дресове на рекламама испред трибине с навијачима.

Главни одбор СДС-а

Република Српска

Хоће ли Блануша на чело странке: Ево када СДС бира предсједника

Подсјећамо, Жељезничар је тренутно пети на табели са 25 бодова, те већ заостаје у борби за Европу у односу на Сарајево и Вележ.

Подијели:

Тагови:

ФК Жељезничар

Навијачи

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Пољопривредници задовољно трљају руке: Упркос суши, овогодишњи приноси одлични

Економија

Пољопривредници задовољно трљају руке: Упркос суши, овогодишњи приноси одлични

2 ч

0
Бранко Блануша

Република Српска

СДС одлучио: Блануша кандидат и на наредним изборима

2 ч

3
Цеца Ражнатовић

Сцена

Цеца оштро запријетила у Звездама Гранда

2 ч

0
Крај децембра мијења све: Ова 4 знака неће знати гдје да ставе сав новац

Занимљивости

Крај децембра мијења све: Ова 4 знака неће знати гдје да ставе сав новац

2 ч

0

Више из рубрике

Fudbalska lopta

Фудбал

Погинуо фудбалер у стравичној несрећи

3 ч

0
Fudbalska lopta

Фудбал

Трагедија: Фудбалер (21) погинуо у саобраћајној несрећи

6 ч

0
Немања Гудељ на излазним вратима Севиље: Ево од којег клуба је добио позив

Фудбал

Немања Гудељ на излазним вратима Севиље: Ево од којег клуба је добио позив

8 ч

0
Един Џеко у дресу ФК Фиорентина

Фудбал

Един Џеко завршава своју епизоду у Фиорентини

9 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

55

Поруке су слутиле најгоре: Ово је Ана Волш писала мајци прије него што је нестала

20

43

Игокеа поразом од Галатасараја завршила наступ у ФИБА Лиги шампиона

20

36

Путин: "Европски прасићи" надали се брзом распаду Русије

20

29

"Славимо одговорно": Ђаци упознати са опасношћу пиротехничких средстава

20

25

Путин припремио застрашујући одговор: Звијер иде у употребу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner