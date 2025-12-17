Навијачи натјерали играче Жељезничара да се скину

Извор:
Најватренији навијачи Жељезничара популарни Манијаци направили су радикалан потез на крају утакмице против Слоге на Грбавици (0:0) када су од играча затражили да скину дресове.
Био је то осми узастопни сусрет у којем Плави нису остварили тријумф, чиме су продубили кризу, те је сасвим разумљиво да с горким окусом одлазе на зимску паузу.
Због тога су Манијаци на крају сусрета позвали капитена Ведада Муфтића, те су затражили да саиграчима пренесе захтјев да скину дресове, као поруку да не заслужују носити дрес Жеље.
Фудбалери Жељезничара су то и урадили, те су оставили дресове на рекламама испред трибине с навијачима.
Подсјећамо, Жељезничар је тренутно пети на табели са 25 бодова, те већ заостаје у борби за Европу у односу на Сарајево и Вележ.
