Пољопривредници задовољно трљају руке: Упркос суши, овогодишњи приноси одлични

Остварени приноси стрних и јарих житарица, те кромпира на подручју општине Рогатица бољи су него прошле године, иако су временске прилике ове године биле изразито неповољне, те је сушан период током вегетације негативно утицао на усјеве, саопштено је из ове локалне заједнице.
У производњи јарих и стрних житарица забиљежен је значајан раст, с обзиром на то да су засијане површине износиле укупно 270 хектара, што је чак 72,59 одсто више у односу на прошлу годину, док је овогодишњи род износио 1.136 тона, односно 73,50 одсто више него лани.
Неповољне временске прилике највише су се одразиле на род кромпира, али упркос томе, као и чињеници да је ове године засијано 270 хектара, односно 24 хектара мање него прошле године, укупан род сјеменског и меркантилног кромпира забиљежио је благи раст.
Остварена производња већа је за 1,17 одсто у односу на прошлу годину и износи 5.078 тона.
"Оптимални рок за сјетву озимих житарица је истекао", истиче се у саопштењу и додаје да је због изразито сушног љета, жетва усјева обављена благовремено, док је јесења сјетва каснила управо због недостатка падавина.
Сјетва озимих житарица дјелимично је обављена на површини од 186,7 хектара, при чему је на више од 90 одсто засијаних површина заступљена пшеница.
Пољопривредници ће, како наводе, и наредне године моћи да остваре право на регресирање репроматеријала за производњу меркантилне пшенице, у складу са новим правилником надлежног министарства.
