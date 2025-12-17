Logo
Large banner

Пољопривредници задовољно трљају руке: Упркос суши, овогодишњи приноси одлични

Извор:

СРНА

17.12.2025

18:21

Коментари:

0
Пољопривредници задовољно трљају руке: Упркос суши, овогодишњи приноси одлични
Фото: Pixabay

Остварени приноси стрних и јарих житарица, те кромпира на подручју општине Рогатица бољи су него прошле године, иако су временске прилике ове године биле изразито неповољне, те је сушан период током вегетације негативно утицао на усјеве, саопштено је из ове локалне заједнице.

У производњи јарих и стрних житарица забиљежен је значајан раст, с обзиром на то да су засијане површине износиле укупно 270 хектара, што је чак 72,59 одсто више у односу на прошлу годину, док је овогодишњи род износио 1.136 тона, односно 73,50 одсто више него лани.

Неповољне временске прилике највише су се одразиле на род кромпира, али упркос томе, као и чињеници да је ове године засијано 270 хектара, односно 24 хектара мање него прошле године, укупан род сјеменског и меркантилног кромпира забиљежио је благи раст.

Остварена производња већа је за 1,17 одсто у односу на прошлу годину и износи 5.078 тона.

Цеца Ражнатовић

Сцена

Цеца оштро запријетила у Звездама Гранда

"Оптимални рок за сјетву озимих житарица је истекао", истиче се у саопштењу и додаје да је због изразито сушног љета, жетва усјева обављена благовремено, док је јесења сјетва каснила управо због недостатка падавина.

Сјетва озимих житарица дјелимично је обављена на површини од 186,7 хектара, при чему је на више од 90 одсто засијаних површина заступљена пшеница.

Пољопривредници ће, како наводе, и наредне године моћи да остваре право на регресирање репроматеријала за производњу меркантилне пшенице, у складу са новим правилником надлежног министарства.

Подијели:

Таг:

poljoprivreda

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Бранко Блануша

Република Српска

СДС одлучио: Блануша кандидат и на наредним изборима

2 ч

3
Цеца Ражнатовић

Сцена

Цеца оштро запријетила у Звездама Гранда

2 ч

0
Крај децембра мијења све: Ова 4 знака неће знати гдје да ставе сав новац

Занимљивости

Крај децембра мијења све: Ова 4 знака неће знати гдје да ставе сав новац

2 ч

0
САД би могле напасти Русију у једном случају: Процурио нови мировни план

Свијет

САД би могле напасти Русију у једном случају: Процурио нови мировни план

2 ч

1

Више из рубрике

Цијена сребра оборила све рекорде

Економија

Цијена сребра оборила све рекорде

4 ч

0
Српски бренд затвара све радње

Економија

Српски бренд затвара све радње

5 ч

0
Фирма из БиХ основана почетком године производи дијелове за Бентли

Економија

Фирма из БиХ основана почетком године производи дијелове за Бентли

5 ч

0
Биткоин порастао за 1,26 одсто на скоро 75.000 евра

Економија

Биткоин порастао за 1,26 одсто на скоро 75.000 евра

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

57

Од рођења до пунољетства: Први град у БиХ који је увео дјечији додатак за свако дијете

20

55

Поруке су слутиле најгоре: Ово је Ана Волш писала мајци прије него што је нестала

20

43

Игокеа поразом од Галатасараја завршила наступ у ФИБА Лиги шампиона

20

36

Путин: "Европски прасићи" надали се брзом распаду Русије

20

29

"Славимо одговорно": Ђаци упознати са опасношћу пиротехничких средстава

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner